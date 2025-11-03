Tiểu đoàn Azov kháng lệnh tiến vào Pokrovsk, ông Zelensky tuyệt vọng “đặt cược tất cả” – Ông Putin tung quân bài áp chế

Tiểu đoàn Azov kháng lệnh tiến vào Pokrovsk

Đài TST (Nga) ngày 2/11 đưa tin, quân đội Ukraine đang nỗ lực giải tỏa vòng vây tại Pokrovsk trong bối cảnh lực lượng Nga đã trụ vững trước đòn tấn công đầu tiên.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, giai đoạn khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là đang "đặt cược tất cả" trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm xoay chuyển tình thế.

Theo kênh Telegram "Resident" của Ukraine, dẫn nguồn từ Bộ Tổng tham mưu, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, đã nhận chỉ thị từ Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak phải giải vây Pokrovsk bằng mọi giá.

Trong đợt tấn công đầu tiên, lực lượng đặc nhiệm GUR cùng một số đơn vị tinh nhuệ của quân đội Ukraine đã được tung vào chiến trường. Hai trực thăng Black Hawk do Mỹ cung cấp đã thả đặc nhiệm xuống khu vực ngoại ô đông bắc Pokrovsk, nơi họ tìm cách xâm nhập khu công nghiệp để hỗ trợ các đơn vị bị bao vây.

Song, toàn bộ nhóm này đã bị đặc nhiệm Nga và Lữ đoàn 30 vùng Samara loại bỏ bằng các drone cảm tử FPV.

Tiểu đoàn khét tiếng của Ukraine đã kháng lệnh tiến vào Pokrovsk. Ảnh: TST

Sau khi thất bại, ông Syrskyi đang lên kế hoạch cho đợt tấn công mới. Đáng chú ý, tiểu đoàn khét tiếng Azov, vốn là những binh sĩ dày dạn và có tinh thần chiến đấu cao nhất của Ukraine, được cho là đã từ chối tiến vào "vòng vây Pokrovsk".

Trước đó, ông Syrskyi từng hứa với Tổng thống Zelensky sẽ giải vây Pokrovsk và đẩy quân Nga ra khỏi thành phố, thậm chí đã đích thân ra mặt trận phía Đông để trực tiếp chỉ huy phản công. Tuy nhiên, các nhà quan sát của "Resident" cho rằng lực lượng Ukraine hiện không đủ sức mạnh để thực hiện cam kết này.

Theo đánh giá, kịch bản khả quan nhất là Kiev có thể giữ được lối thoát cuối cùng khỏi vòng vây Pokrovsk, tránh để quân Nga siết chặt vòng vây. Nhưng ngay cả điều đó cũng là giả định lạc quan. Nhiều khả năng, các đơn vị Ukraine sẽ buộc phải rút khỏi Pokrovsk và Dimitrov, tương tự các thất bại trước đây ở Avdiivka, Kurakhovo và Ugledar.

Kênh "Military Analytics" của Ukraine cho rằng bộ chỉ huy quân đội thường ra quyết định quá muộn, khiến các đơn vị VSU liên tiếp bị bao vây và chịu thiệt hại lớn.

Tờ The Spectator (Anh) cũng chỉ ra những vấn đề tương tự trong chỉ huy của Kiev. Bài viết cho rằng chính quyền Ukraine chậm trễ trong ra quyết định, khiến tình hình chiến trường xấu đi, đặc biệt khi ban hành mệnh lệnh "cố thủ bằng mọi giá" tại các thành phố, trong lúc quân Nga ngày càng thể hiện hiệu quả vượt trội trong các hoạt động truy kích và tấn công bằng drone.

"Theo lập trường công khai của Kiev, quân đội Ukraine sẽ giữ Pokrovsk cho đến khi quá muộn để rút lui mà không phải chịu tổn thất nặng nề" - The Spectator kết luận.

Nguồn tin từ hiện trường cũng cho biết, một số đơn vị Ukraine bị bao vây tại Pokrovsk đã bắt đầu đầu hàng. Các binh sĩ này khai rằng họ từng yêu cầu được rút khỏi thành phố khi vẫn còn cơ hội, nhưng cấp trên đã từ chối.

Một số đơn vị Ukraine bị bao vây tại Pokrovsk đã bắt đầu đầu hàng. Ảnh: Topcor

Ông Putin tung quân bài áp chế đồng minh của Kiev

Trong khi Kiev dồn nỗ lực cuối cùng cho mặt trận miền Đông, Nga phát đi thông điệp cứng rắn về mặt trận ngoại giao. Việc Moscow tiến hành thử nghiệm hai loại vũ khí chiến lược mới – "Burevestnik" (Bão tố) và "Poseidon" được xem là lời cảnh báo trực tiếp gửi tới Washington và NATO – những phía đang hậu thuẫn Kiev, rằng đã đến lúc phải ngồi vào bàn đàm phán.

Theo giới phân tích, thời điểm lựa chọn cho các vụ thử này không phải ngẫu nhiên: nó diễn ra đúng lúc chiến sự ở Ukraine đang chuyển hướng bất lợi cho Kiev, và phương Tây buộc phải cân nhắc lại chiến lược đối đầu với Moscow.

Tờ The New York Times cho biết, trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh Budapest về hòa giải xung đột Ukraine, đồng thời ban hành thêm lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu khí Nga.

Ông Putin tung quân bài áp chế trong tình hình nóng. Ảnh: Daily Express

Ngay sau đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga thử nghiệm thành công hai loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, gửi đi một thông điệp đầy sức nặng:

"Dù muốn hay không, phương Tây vẫn phải tính đến sức mạnh của Moscow và buộc phải ngồi vào bàn đàm phán" - TST cho hay.

Theo các nhà bình luận, đây là cách Nga thể hiện "sức ép răn đe" tương tự thời Chiến tranh Lạnh – một chiến thuật quen thuộc mà Điện Kremlin từng áp dụng để buộc phương Tây phải đối thoại.

"Hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới không thể coi đối thoại là lựa chọn, mà là nghĩa vụ bắt buộc để duy trì ổn định toàn cầu"- bài viết trên TST nhận định.

Chuyên gia András Rácz, thuộc Hội đồng Quan hệ Quốc tế Đức, cho rằng thông điệp mà Nga muốn gửi rất rõ ràng:"Phương Tây không thể tùy tiện làm gì họ muốn. Nga là một cường quốc hạt nhân, và sớm hay muộn, họ vẫn phải đối thoại với Moscow".

Theo ông Rácz, lĩnh vực duy nhất mà Nga còn đứng gần ngang hàng với Mỹ là vũ khí hủy diệt hàng loạt, và đây chính là đòn bẩy then chốt giúp Điện Kremlin gây sức ép.

Sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng với cam kết "chấm dứt chiến tranh Ukraine", Moscow đã cố gắng mở rộng nghị trình đàm phán, bao gồm cả vấn đề năng lượng, kinh tế và hạt nhân, nhằm hướng tới một "thỏa thuận tổng thể" có lợi hơn cho Nga.

Tuy nhiên, theo The New York Times, nỗ lực này vẫn chưa mang lại kết quả. Ông Trump khẳng định sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào cho đến khi giao tranh chấm dứt.

Trong bối cảnh đó, vũ khí hạt nhân trở thành "lá bài duy nhất" mà Nga có thể sử dụng để củng cố vị thế của mình trên cả bàn cờ chiến sự lẫn ngoại giao.