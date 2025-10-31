Theo quan điểm của nhà báo quân sự Nga Alexander Kots, sau khi sắp chiếm được Pokrovsk và Kupiansk, Quân đội Nga đã đạt được những thành công đáng kể và có đủ điều kiện tiên quyết cho một chiến dịch giải phóng Zaporizhia.

Theo ông, trong những điều kiện thuận lợi đã được chuẩn bị sẵn ở Zaporizhia trong thời gian qua, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ có thể tiến hành một cuộc tấn công lớn.

Theo ông, phía bắc Gulyai-Polye (Huliaipole) - một trung tâm phòng thủ quan trọng của Ukraine trên mặt trận Zaporizhzhia, hoàn toàn không có bất kỳ hệ thống phòng thủ nào.

Phía trước Hulyaipole là Privolnoye và Nikolaevka, nếu chiếm được hai ngôi làng này, nghĩa là quân Nga cũng sẽ chiếm được Uspenovka (Uspenivka), một khu định cư khá lớn và có thể bắt đầu chiến dịch đánh chiếm Gulyai-Polye.

Ông nói thêm rằng, một lực lượng lớn Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang đồn trú tại khu vực Zaporizhzhia, lực lượng này sẽ gây sức ép lên Hulyaipole từ nhiều hướng cùng một lúc.

“Việc đồn trú Huliaipole sụp đổ đồng loạt có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta đang tiếp tục tiến về phía tây, hướng đến nút phòng thủ lớn thứ hai. Sau Huliaipole, chúng ta sẽ tiến về Orekhov với thành công tương đương, tức là tiến đều từ cả phía nam, phía đông và phía bắc” - ông Kots nói.

Vị chuyên gia Nga chỉ ra đích đến sau đó dĩ nhiên là thành phố Zaporizhzhia và ở thời điểm hiện nay, giao tranh đã leo thang ở phía nam thành phố này, tại khu vực hồ chứa Kakhovka.

Vị phóng viên chiến trường nhấn mạnh, theo các báo cáo từ hiện trường, các nhóm quân Nga hiện đang tiếp tục tấn công Stepnogorsk (Stepnohirsk) nằm ở phía nam Zaporizhzhia.

Ông Alexander Kots cũng chỉ ra rằng, giới lãnh đạo Quân đội Ukraine cũng đã nhận thức được mối đe dọa nên đang có ý định điều động lực lượng dự bị lớn đến khu vực này của mặt trận phía nam.

Tuy nhiên, những khó khăn rõ ràng về hậu cần và tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng đang ngăn cản Lực lượng Vũ trang Ukraine huy động lực lượng để tiến hành các hoạt động phản công.

Trong khi đó, các hệ thống công sự phòng thủ của lực lượng Ukraine đồn trú ở vùng Zaporizhzhia đang dần bị máy bay chiến đấu và pháo binh Nga phá hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho chiến dịch tấn công trên bộ lớn có thể triển khai trong thời gian tới.

Nếu nhanh chóng giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk và Kupiansk, Nga có thể rảnh tay điều động thêm một lực lượng lớn để tấn công mạnh sang vùng Zaporizhzhia, thực hiện kế hoạch giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực phía đông sông Dnepr (Dnipro).