Đệ nhất công tử nước Mỹ có cuộc sống được mô tả là kỳ lạ ở trường đại học.

Barron Trump, con trai út 20 tuổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những chàng trai đắt giá nhất Đại học New York (NYU). Anh được cho là đang hẹn hò với một người bạn gái quen tại trường. Nhiều nguồn tin xác nhận cả hai đã âm thầm hẹn hò được hơn một năm.

Hiện tại các kênh truyền thông không có nhiều thông tin về cô gái này. Barron đã dành năm nhất đại học để theo học tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, đặt tại cơ sở Greenwich Village. Anh không sống trong ký túc xá mà di chuyển hàng ngày từ Tháp Trump (Trump Tower) ở Manhattan.

Barron hiện là sinh viên

Vào tháng 10 năm 2024, khi xuất hiện trên chương trình podcast PBD, ông Donald Trump đã nhận được câu hỏi về chuyện tình cảm của con trai. Thời điểm đó, ông thừa nhận mình không chắc Barron đã sẵn sàng và nói thêm: "Tôi không nghĩ con đã có bạn gái đâu."

Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2026, Barron chuyển sang cơ sở ở Washington D.C. của trường trong ít nhất một học kỳ để ở gần bố mẹ.

Sự chú ý dành cho đời sống tình cảm của đệ nhất công tử nước Mỹ bắt đầu khi một TikToker tên Maddie chia sẻ rằng Barron là "bạn trai đầu tiên" của cô khi cả hai học trung học cùng nhau. Cô đã đăng một video quay lại những khoảnh khắc giữa mình và Barron, đồng thời cho biết họ chia tay khi Barron chuyển đến học tại trường St. Andrew's Episcopal ở Virginia.

Barron cũng từng vướng tin đồn hẹn hò với một vài "bạn gái" khác trong quá khứ, bao gồm Sarah Claire và người mẫu Klara Jones (lớn hơn anh 2 tuổi).

Tính cách nổi bật của Barron

Mặc dù Barron thích đứng ngoài sự chú ý của truyền thông và từ lâu được mô tả là người "nhút nhát, kín tiếng", điều đó dường như không còn đúng ở hiện tại. Vào năm 2025, Barron đã phát biểu về cha mình trong một bữa tối tại Mar-a-Lago và khiến các khách mời kinh ngạc bởi sự tự tin, bản lĩnh.

Doanh nhân người Mỹ Patrick Bet-David đã tham dự sự kiện này cùng Tom Ellsworth và diễn viên hài Vincent Oshana. Họ đã cùng phân tích những gì mình chứng kiến trong một tập của podcast PBD, nhớ lại cảnh xem "Barron làm chủ bữa tối với những câu chuyện, sự hài hước và đủ mọi thứ" suốt 90 phút liên tục.

Patrick chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ thấy Tom cười nhiều đến thế trong suốt một tiếng rưỡi."

Vincent thì hoàn toàn bị chinh phục bởi khả năng thu hút sự chú ý của chàng thanh niên: "Cậu ấy 18 tuổi, thông minh, hóm hỉnh và cực kỳ hài hước. Cậu ấy hiểu biết rất rõ về chính trị và nói kiểu: 'Mọi người biết đấy, người ta sẽ luôn tranh cãi thôi'."

Vincent nhận xét Barron là một người "có tư duy rất chín chắn", đồng thời dành những từ như "sắc sảo, hài hước, châm biếm và bản lĩnh" để nói về anh.

"Một hiện tượng kỳ lạ" ở trường đại học

Năm đầu tiên của Barron tại New York không giống như sinh viên bình thường. Các báo cáo cho biết anh không thể kết bạn hay tận hưởng cuộc sống thông thường vì luôn có lực lượng bảo vệ tháp tùng 24/7, đồng thời phải ra vào các tòa nhà thông qua nhà xe và những lối đi mật.

Kaya Walker, Chủ tịch hội Sinh viên Cộng hòa tại NYU vào thời điểm năm 2025, từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng Barron là một "hiện tượng kỳ lạ" - người "chỉ đến lớp rồi về nhà". Các sinh viên khác cho biết họ từng mời anh tham gia các trận bóng rổ tự do, và dù Barron tỏ ra hứng thú, anh chưa từng xác nhận tham gia.

Nguồn: Hello!