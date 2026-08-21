Cổng thông tin TWZ mới đây dẫn lời các nhà phân tích nước ngoài đã tiết lộ thông tin chi tiết về chiến dịch đặc biệt của NATO gần Kaliningrad.

Máy bay EA-37B của NATO.

Một máy bay trinh sát chuyên dụng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã thực hiện chuyến bay dài ngày ở độ cao rất gần biên giới phía Tây của Nga.

Chuyến bay tuân theo lộ trình đã được phối hợp từ trước và sử dụng hệ thống tác chiến điện tử tầm xa tiên tiến nhất.

Đây là lần đầu tiên các cơ quan giám sát phát hiện một nền tảng bay công nghệ cao như vậy gần biên giới Nga.

Chi tiết về nhiệm vụ và thông số kỹ thuật của máy bay đã được các nhà phân tích nước ngoài tiết lộ.

Theo cổng thông tin TWZ, máy bay EA-37B của NATO đã thực hiện các nhiệm vụ trinh sát gần Kaliningrad từ không phận Ba Lan trong gần hai giờ.

Các chuyên gia cho biết, máy bay được trang bị hệ thống radar chủ động mạnh mẽ, được thiết kế để cung cấp hỗ trợ tác chiến điện tử quan trọng từ xa, bao gồm cả việc chống lại radar và hệ thống liên lạc của đối phương.

Máy bay cũng có khả năng thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát bổ sung.

Các hoạt động gần biên giới Nga như vậy nhằm mục đích phát hiện các vị trí phòng không.

EA-37B có thể là nền tảng trên không mạnh nhất thế giới để thu thập dữ liệu quân sự về một đối thủ tiềm năng, khi lần đầu tiên được phát hiện trong không phận gần Nga.

Máy bay này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu bất kỳ tác động quân sự nào, mà các khí tài đóng tại vùng Kaliningrad có thể gây ra trong trường hợp khẩn cấp.