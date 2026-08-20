Mala Tokmachka sụp đổ! Quân Nga tiến thẳng pháo đài của Ukraine – Antonov huyền thoại bốc cháy sau tuyên bố của ông Putin

Kiev đã ra tuyên bố về "Ngày đen tối" giữa lúc có quá nhiều diễn biến dồn dập.

Mala Tokmachka sụp đổ, quân Nga tiến thẳng "pháo đài" Orikhiv

Đài TST (Nga) ngày 20/8 đưa tin, các đơn vị xung kích Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine khỏi Mala Tokmachka, đồng thời bắt đầu tiến vào Orikhiv – một trong những cứ điểm phòng thủ quan trọng nhất của Kiev tại tỉnh Zaporizhzhia.

Theo các kênh quân sự Nga, Mala Tokmachka đã trở thành chiến trường giằng co suốt một thời gian dài. Ngôi làng nằm trên trục tiến quân trực tiếp về phía Orikhiv, vì vậy quyền kiểm soát khu vực này có ý nghĩa đáng kể đối với toàn bộ mặt trận Zaporizhzhia.

Kênh Two Majors tuyên bố Mala Tokmachka đã thất thủ, trong khi những nhóm xung kích Nga liên tục được ghi nhận xuất hiện tại Orikhiv. Giao tranh giằng co cũng tiếp diễn quanh Stepnohirsk và một số cứ điểm gần Charivne.

Nga giành quyền kiểm soát Mala Tokmachka. Ảnh: RT

Các nguồn tin Nga mô tả Orikhiv là một "thành phố pháo đài" được Ukraine củng cố trong thời gian dài. Hệ thống phòng thủ tại đây gồm chiến hào, công sự bê tông, trận địa hỏa lực và nhiều tuyến chống tăng. Nếu duy trì được chỗ đứng bên trong hoặc tại vùng ngoại vi Orikhiv, quân Nga có thể gây sức ép trực tiếp lên tuyến phòng thủ trung tâm của Ukraine tại Zaporizhzhia.

Tuy nhiên, việc tiến vào thành phố không đồng nghĩa quân Nga đã kiểm soát Orikhiv. Giao tranh đô thị có thể kéo dài do lực lượng Ukraine vẫn còn nhiều cứ điểm bên trong và quanh thành phố. Mục tiêu trước mắt của các đơn vị xung kích Nga là mở rộng khu vực kiểm soát, đánh bật đối phương khỏi những trận địa tiền tiêu và cắt đứt các tuyến tiếp tế dẫn vào Orikhiv.

Cùng thời điểm, quân Nga tiếp tục gia tăng sức ép tại khu vực phía tây Donbass. Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã kiểm soát Vodyanske trên hướng Dobropillya và tiến về phía Rubizhne, Zolotyi Kolodiaz. Giao tranh ác liệt diễn ra tại Raiske và Novohryhorivka.

Từ hướng đông, lực lượng Nga đang áp sát Druzhkivka, với các cuộc đụng độ tập trung tại Oleksiievo-Druzhkivka. Từ phía đông bắc, những trận địa Ukraine gần Vasylivska Pustosh và Nikanorivka cũng liên tục bị tập kích.

Diễn biến tại Mala Tokmachka vì thế không phải một đòn tiến công riêng lẻ. Nó nằm trong sức ép đồng thời mà quân Nga đang tạo ra trên nhiều khu vực, từ Zaporizhzhia đến phía tây Donbass, nhằm buộc Ukraine phân tán lực lượng dự bị và hỏa lực.

"Gã khổng lồ" Antonov huyền thoại cháy rực sau tuyên bố của ông Putin

Trong lúc giao tranh trên bộ gia tăng, Kiev hứng chịu một trong những đợt tập kích đường không lớn nhất trong thời gian gần đây.

Trước đó, tại cuộc họp Hội đồng Phát triển Chiến lược và Các dự án Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine chưa thể gây hậu quả mang tính sống còn đối với Nga nhưng vẫn gây thiệt hại. Ông yêu cầu tiếp tục củng cố chủ quyền quốc gia, nâng cao năng lực quốc phòng, an ninh và sức chống chịu của nền kinh tế.

Ngay sau tuyên bố này, quân đội Nga tiến hành đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Kiev và nhiều địa phương của Ukraine trong đêm 19 rạng sáng 20/8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu bị đánh trúng tại Kiev gồm cơ sở sản xuất linh kiện UAV và tên lửa của Fire Point, khu công nghiệp – kho vận liên quan đến UkrSpecSystems, kho đạn, cơ sở lắp ráp hàng không và nhà máy Antonov. Tại tỉnh Kiev, lực lượng Nga còn tập kích một trung tâm hậu cần và kho nhiên liệu phục vụ quân đội Ukraine.

Nhiều đám cháy lớn xuất hiện trong khuôn viên nhà máy Antonov sau khi mục tiêu bị tấn công bằng tên lửa. Cùng ngày, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine xác nhận một cơ sở công nghiệp tại quận Sviatoshynskyi bị đánh trúng, khiến ba nhà kho bốc cháy. Tuy nhiên, phía Ukraine không nêu tên doanh nghiệp này.

Antonov có giá trị đặc biệt không chỉ bởi đây là biểu tượng của ngành hàng không Ukraine. Cơ sở này sở hữu các nhà xưởng quy mô lớn, kho chứa, dây chuyền lắp ráp và nhiều công trình ngầm được xây dựng từ thời Liên Xô. Nga nhiều lần cáo buộc một phần khuôn viên nhà máy được chuyển sang phục vụ sản xuất, lắp ráp và lưu trữ UAV quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đợt tập kích ngày 20/8 nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, trung tâm hậu cần và kho quân sự. Reuters dẫn thông báo của Moscow cho biết các mục tiêu chính gồm những cơ sở sản xuất linh kiện UAV, kho quân sự và đầu mối hậu cần tại Kiev cùng khu vực lân cận.

Quy mô đòn đánh cũng rất lớn. Quân đội Ukraine cho biết Nga sử dụng hàng chục tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, vũ khí siêu vượt âm cùng 168 UAV. Phòng không Ukraine đánh chặn phần lớn UAV và tên lửa hành trình nhưng không thể ngăn chặn toàn bộ tên lửa đạn đạo tốc độ cao.

Kiev tuyên bố ngày đen tối

Đòn tập kích gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều quận của Kiev. Các tòa nhà dân cư, một trường học, cơ sở y tế dành cho trẻ em, nhà kho và một số công trình công nghiệp bị hư hại. Một phần tầng trên của tòa chung cư chín tầng tại quận Solomianskyi bị phá hủy và bốc cháy.

Theo số liệu được cập nhật trong ngày 20/8, ít nhất 16 người thiệt mạng tại Kiev và khu vực lân cận, hơn 40 người bị thương. Hơn 38.000 cư dân đã phải trú ẩn trong hệ thống tàu điện ngầm khi còi báo động vang lên suốt đêm. AP xác nhận đợt tập kích đánh trúng hàng chục địa điểm trên lãnh thổ Ukraine, trong đó Kiev là khu vực chịu thiệt hại nặng nhất.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. Ảnh: CNN

Thị trưởng Vitali Klitschko tuyên bố ngày 21/8 là ngày tưởng niệm các nạn nhân tại Kiev. Cờ được hạ xuống tại các tòa nhà chính quyền, hoạt động giải trí bị hạn chế trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi đây là một trong những đợt tấn công có tính toán nghiêm trọng nhất nhằm vào thủ đô Ukraine. Ông tiếp tục kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot, cho rằng sự thiếu hụt đạn phòng không khiến Kiev đặc biệt dễ bị tổn thương trước tên lửa đạn đạo.

Đêm 19 rạng sáng 20/8 vì thế trở thành một "đêm đen" đối với Kiev: thương vong gia tăng, nhiều khu vực chìm trong khói lửa, hệ thống điện bị gián đoạn và một loạt cơ sở công nghiệp bị tấn công.

Trong khi Mala Tokmachka thất thủ và quân Nga bắt đầu gây sức ép trực tiếp lên Orikhiv, đòn tập kích nhằm vào Kiev cho thấy Moscow đang kết hợp tiến công trên bộ với đánh phá cơ sở công nghiệp, kho hậu cần và năng lực sản xuất quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Antonov – biểu tượng một thời của ngành hàng không Liên Xô và Ukraine – một lần nữa trở thành tâm điểm của chiến dịch này.