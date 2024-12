Tiết lộ thêm nhiều tài sản "gây choáng" bị tạm giữ trong vụ TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam

"Choáng ngợp" với khối tài sản khổng lồ trong vụ án lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 25/10, Công an TP Hà Nội đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Bộ Công an và các đơn vị liên quan tiến hành triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam và TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ cầm đầu.

Đến nay, Công an TP đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc và thu giữ, phong toả nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Tài sản bao gồm: 316 tỷ tiền trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng và 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng...

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Các tài sản tiền, vàng, siêu xe bị phong tỏa, thu giữ trong vụ án (Ảnh: Công an Hà Nội).

Thuật lại chi tiết hơn về số tài sản bị thu giữ, báo VTC News thông tin, trong số 131 bất động sản, gồm chung cư cao cấp và biệt thự liền kề, đáng chú ý, có 2 căn hộ cao cấp ở trung tâm Hà Nội có giá 1 tỷ đồng/m2.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ 36 túi xách, ví của những thương hiệu nổi tiếng, đắt đỏ hàng đầu thế giới như túi da cá sấu bạch tạng Himalaya phiên bản giới hạn, giá khoảng hơn 5 tỷ đồng; các loại túi Hermes, Gucci, LV...

59 đồng hồ trị giá 300 tỷ đồng thuộc các hãng Cartier, Hublot, Patek Philippe, Richard Mille, Jaeger-LeCoultre, Omega (trong số này có đồng hồ tới 1 triệu USD)... Điện thoại vertu mạ vàng, đính kim cương.

Hàng chục chìa khoá ô tô nhãn hiệu Bentley, Ferrari, Rolls-Royce... của trùm lừa đảo Mr Pips bị thu giữ. Một số chìa khoá được đúc bằng vàng nguyên khối đính kim cương.

ĐIện thoại, chìa xóa xe đính kim cương là một trong số những tài sản bị thu giữ.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của tờ Dân trí, trong số các tài sản bị phong tỏa còn có một con mèo đúc bằng vàng khối lượng 5kg, một dây chuyền vàng nặng 2kg, 84 trang sức bằng vàng, khảm kim cương, kim loại hiếm, phiên bản giới hạn...

"Khi người ta thấy nhà đẹp, xe sang thì sẽ truyền được sự tin tưởng cho người xem và họ sẽ bị cuốn hút vào các hình ảnh này và dễ dàng bị lôi kéo tham gia đầu tư tài chính", Phó Đức Nam khai về chiêu trò dụ dỗ, lừa đảo nhà đầu tư của mình (Nguồn: CAND).

Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), trưởng ban chuyên án cho biết, để thu hồi số tài sản hơn 5.200 tỉ đồng, Công an quận Cầu Giấy và ban chuyên án đã sử dụng một lực lượng nhiều trinh sát, cán bộ điều tra phối hợp nhịp nhàng với Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an Hà Nội.

Lực lượng phá án đã đồng loạt áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều mũi tấn công tập kích vào các điểm cất chứa, cất giấu, xác định các tài sản của đối tượng do phạm tội mà có.

"Chúng tôi đã chủ động và có lực lượng đủ dày, đủ cần thiết và đủ mạnh nên việc thu hồi toàn bộ tài sản rất thuận lợi và triệt để", trưởng ban chuyên án nói.

Đường dây lừa đảo của Mr. Pips "lớn nhất Việt Nam về ngoại hối chứng khoán"

Theo Công an Hà Nội, trong vụ án này với hơn 2.660 bị hại và trên 5.200 tỷ đồng bị thu giữ, đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips "lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam về ngoại hối, chứng khoán".

Theo cơ quan điều tra, Nam có kiến thức tốt về tài chính, công nghệ thông tin và thành thạo tiếng Anh nên vận dụng để móc nối với người nước ngoài, sau đó thực hiện hành vi phạm tội ở Việt Nam.

Để thu hút nhiều người tin tưởng và cùng tham gia, anh ta thường khoe trên mạng xã hội những hình ảnh về cuộc sống giàu có, khối tài sản khổng lồ, siêu xe, biệt thự, từ đó dễ tạo được sự tin tưởng để lôi kéo tham gia đầu tư tài chính.

TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trong đường dây này, Nam là chủ mưu, cầm đầu với những thủ đoạn phạm tội không mới so với trước đây, song do quảng cáo tốt hơn các băng nhóm tội phạm khác nên số lượng nạn nhân và tiền bị chiếm đoạt rất lớn.