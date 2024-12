Vụ TikToker Mr Pips bị bắt: "Triệu phú tự thân đi lên từ con số 0" Lê Khắc Ngọ là ai?

Truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ

Đến nay, CATP Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc và thu giữ, phong toả nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, bao gồm: 316 tỷ tiền trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỉ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng và 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 07 xe mô tô hạng sang, đắt tiền; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Căn cứ tài liệu thu thập được, từ ngày 30/10 đến ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Không tố giác tội phạm”, “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và khởi tố bị can đối với 31 đối tượng (26 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 bị can về tội “Rửa tiền”, 1 bị can về tội “Không tố giác tội phạm”, 1 bị can về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”) và ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ.