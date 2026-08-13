Tiếp viên hàng không SN 1991 được gọi là “mỹ nhân nghìn năm có một”: Giờ ra sao sau 9 năm nổi tiếng?

Cô từng có quãng thời gian nổi tiếng trên mạng xã hội vào năm 26 tuổi khi sở hữu vẻ ngoài được ví như hot girl, mặt xinh, da trắng.

Nổi tiếng vì xinh đẹp, có nửa triệu follower trên mạng xã hội

Rita Kao SN 1991, Đài Loan (Trung Quốc) từng là một trong những nữ tiếp viên hàng không nổi tiếng trên mạng xã hội vào năm 2017.

Thời điểm này là lúc Rita 26 tuổi, những hình ảnh của cô trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không của hãng Tigerair Taiwan bất ngờ được chia sẻ rộng rãi. Tất cả đều chú ý, dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài xinh xắn của nữ tiếp viên hàng không. Còn nhớ thời điểm này, độ nổi tiếng của Rita vượt ra ngoài phạm vi trong nước.

Visual Rita thời điểm năm 2017. Ảnh: IGNV.

Câu chuyện về nữ tiếp viên sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nổi bật và phong thái trẻ trung sau đó tiếp tục được các trang tin tại Hong Kong, Trung Quốc và Việt Nam chia sẻ. Một trang truyền thông Nhật Bản từng gọi cô là “mỹ nhân nghìn năm có một”, từ đó danh xưng này gắn với Rita trong suốt nhiều năm.

Trong khi hình ảnh cá nhân ngày càng được quan tâm, Rita vẫn tiếp tục làm việc trên những chuyến bay. Song song với đó, cô nhận thêm các công việc quảng cáo, xuất hiện trên truyền hình và xây dựng trang cá nhân.

Từ một tài khoản chủ yếu được biết đến nhờ những bức ảnh trong đồng phục hàng không, Rita dần chuyển sang chia sẻ nhiều hơn về thời trang, làm đẹp, du lịch và phong cách sống.

Instagram của cô hiện có hơn 558N follower, cho thấy sức hút của Rita vẫn được duy trì sau gần một thập kỷ kể từ thời điểm nổi tiếng.

Rita đang làm tiếp viên hàng không. Mới đây, cô hào hứng khoe ảnh chụp với chồng trên chuyến bay do mình làm tiếp viên hàng không. Ảnh: IGNV.

Sau gần 1 thập kỷ nổi tiếng với nhan sắc, Rita vẫn gắn bó với công việc tiếp viên hàng không. Năm ngoái, cô chia sẻ hình ảnh kỷ niệm 10 năm làm việc tại Tigerair. Trên Instagram cá nhân, Rita vẫn thường xuyên update hình ảnh trên các chuyến bay. Đầu năm 2026, cô chia sẻ chuyến đi đến Hokkaido, trong đó đặc biệt có sự xuất hiện của chồng.

Lấy chồng HLV thể hình, sống sang chảnh, vừa có nhà riêng sau 9 năm nổi tiếng

Đời sống cá nhân của Rita sau những năm nổi tiếng cũng bước sang một chương mới, với nhiều cột mốc quan trọng liên tiếp trong chuyện tình cảm và gia đình.

Năm 2021, đúng dịp sinh nhật 30 tuổi, Rita được bạn trai Curry, một HLV thể hình, cầu hôn. Sau khoảng thời gian gắn bó, cả hai tiến tới hôn nhân và tổ chức tiệc cưới vào tháng 11/2022 tại một khách sạn Marriott ở Đài Bắc, đánh dấu bước chuyển từ hình ảnh cô gái trẻ từng gây sốt mạng xã hội sang cuộc sống của một người phụ nữ đã lập gia đình.

Đám cưới của Rita khi ấy cũng nhận được sự chú ý bởi cô có mối quan hệ rộng trong giới influencer và giải trí. Những hình ảnh cô dâu diện nhiều bộ váy cưới, xuất hiện cùng các nữ nghệ sĩ và influencer là bạn bè thân thiết tiếp tục được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội.

Cặp đôi thường xuyên khoe ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội. Ảnh: IGNV.

Chưa đầy một năm sau đám cưới, gia đình Rita đón thêm thành viên mới. Ngày 31/10/2023, đúng dịp Halloween, cô sinh con gái đầu lòng.

Từ khi trở thành mẹ, nội dung trên trang cá nhân của Rita cũng có thêm một màu sắc mới. Bên cạnh thời trang, làm đẹp và những chuyến đi, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, câu chuyện chăm sóc gia đình và cuộc sống cùng con gái.

Hình ảnh của Rita vì thế không còn chỉ gắn với bộ đồng phục tiếp viên hàng không như trước, mà mở rộng sang hình ảnh một phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ và xây dựng cuộc sống riêng.

Đến tháng 5/2026, Rita tiếp tục chia sẻ một cột mốc đáng chú ý khác: tân gia.

Cô cho biết từ thời điểm mua nhà đến khi mọi thứ hoàn tất, hai vợ chồng đã phải chờ đợi suốt 4 năm, đồng thời gửi lời cảm ơn tới bố mẹ hai bên vì đã hỗ trợ gia đình trong quá trình này.

Rita và chồng mới đây khoe đã có nhà riêng sau 4 năm kết hôn. Ảnh: IGNV.

Một điểm khác cũng dễ nhận thấy trong những hình ảnh gần đây là nhan sắc của Rita dường như không hề “hạ nhiệt” sau gần một thập kỷ nổi tiếng. Thậm chí, so với thời điểm 26 tuổi gây sốt trong bộ đồng phục tiếp viên, diện mạo hiện tại của cô có phần trẻ trung, cá tính hơn.

Việc kết hôn với một HLV thể hình cũng khiến cuộc sống của Rita gắn với câu chuyện chăm sóc vóc dáng nhiều hơn. Trên trang cá nhân, cô cũng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện, chăm sóc cơ thể và duy trì một chế độ sinh hoạt lành mạnh. Nhờ vậy, dù đã trải qua sinh nở, vóc dáng của Rita vẫn được nhận xét là gọn gàng, khỏe khoắn.

Trên trang cá nhân, Rita thường xuất hiện với kiểu tóc được chăm chút, cách trang điểm nhẹ nhàng, trang phục nữ tính và phong thái tự tin hơn trước. Sau khi sinh con, cô cũng nhanh chóng trở lại với hình ảnh gọn gàng, năng động quen thuộc.

Một số hình ảnh dạo này của Rita: