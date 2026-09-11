Tiếng nói người dùng, thước đo của đổi mới: Mời cộng đồng cùng bình chọn Innovative Choice Awards 2026

Innovative Choice Awards 2026 chính thức mở cổng bình chọn 10 hạng mục. Lá phiếu của bạn là thước đo chân thực nhất, góp phần tôn vinh các đổi mới sáng tạo công nghệ mang lại giá trị thực tiễn.

Đổi mới sáng tạo chỉ thực sự có giá trị khi được kiểm chứng bằng người dùng thật, trên thị trường thật. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của mạch giải Innovative Choice Awards (ICA), thuộc khuôn khổ Better Choice Awards 2026. Trong những hạng mục mà lá phiếu của người dùng ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả, mỗi lượt bình chọn hôm nay sẽ đều góp phần đưa sản phẩm một bước gần hơn tới bục vinh quang.

Năm nay, ICA mở ra 10 hạng mục, trải rộng từ những nền tảng đang phục vụ hàng chục triệu người dùng mỗi ngày cho đến các startup non trẻ giàu khát vọng, từ trí tuệ nhân tạo cho đến thanh toán số và chuyển đổi xanh. Đây là dịp để nhìn lại một năm chuyển đổi số sôi động của Việt Nam, qua chính những sản phẩm đang hiện diện trong đời sống hằng ngày.

Khi công nghệ song hành cùng người dùng và doanh nghiệp

Hạng mục Top 5 Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng dành sự tôn vinh cho những giải pháp số chạm trực tiếp đến người dùng cuối, tạo ra giá trị thực và làm thay đổi thói quen tiêu dùng.

Ở chiều ngược lại, hạng mục Top 5 Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ doanh nghiệp ghi nhận những nền tảng B2B đang giúp doanh nghiệp Việt Nam vận hành hiệu quả hơn, chuyển đổi số sâu hơn.

Cả hai hạng mục cùng khắc họa một bức tranh: công nghệ số Việt Nam đang lớn lên từ hai phía, phía người tiêu dùng và phía nền kinh tế sản xuất, kinh doanh.

Nơi niềm tin trở thành giá trị cốt lõi

Sức khỏe và tài chính vốn là hai lĩnh vực mà niềm tin của người dùng luôn được đặt lên hàng đầu. Hạng mục Giải pháp nâng tầm chăm sóc sức khỏe cộng đồng tôn vinh những nền tảng số đang đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trên diện rộng.

Còn hạng mục Giải pháp thanh toán số đáng tin cậy hướng đến những giải pháp thanh toán, chuyển tiền lấy niềm tin và bảo mật làm trục cạnh tranh, trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng và tinh vi hơn.

Những lá phiếu trong hai hạng mục này tương đương những là lời khẳng định của người dùng về những gì họ thực sự tin tưởng.

Tiếp sức cho những người trẻ khởi nghiệp

Hạng mục Startup đổi mới sáng tạo triển vọng dành riêng cho các công ty khởi nghiệp dưới 5 năm tuổi, đã có sản phẩm ra thị trường và có người dùng thật, thể hiện rõ tiềm năng đổi mới. Trong hành trình khởi nghiệp vốn nhiều thử thách, sự ghi nhận từ cộng đồng có thể là nguồn động lực quý giá để những đội ngũ trẻ tiếp tục kiên định với con đường đã chọn.

Trí tuệ nhân tạo mang bản sắc Việt

Năm nay, nhóm hạng mục về trí tuệ nhân tạo được mở lại và bổ sung thêm nhiều tiêu chí sát với thực tiễn công nghệ. Hạng mục Giải pháp AI Agent tiên phong tôn vinh những hệ thống AI tự hành đã triển khai thật, đo lường được hiệu quả, có khả năng tự lập kế hoạch và tự gọi công cụ, thay vì chỉ chạy theo kịch bản dựng sẵn.

Hạng mục Sản phẩm AI Make in Vietnam tiêu biểu ghi nhận những sản phẩm AI do chính đội ngũ Việt Nam phát triển, làm chủ công nghệ lõi, tạo ra giá trị thực tế, trong đó khả năng vươn ra quốc tế được xem là một điểm cộng, đúng với tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng hành cùng hai hạng mục trên là Trải nghiệm AI tiếng Việt xuất sắc, dành cho những sản phẩm hiểu và xử lý tiếng Việt tốt, ưu tiên xử lý trực tiếp ngay trên thiết bị của người dùng.

Chăm sóc sức khỏe chủ động và một tương lai xanh hơn

Hạng mục Công nghệ AI đột phá trong chăm sóc sức khỏe chủ động của năm dành cho những công nghệ dùng AI phân tích dữ liệu sức khỏe cá nhân theo thời gian thực, đưa ra chỉ số tổng hợp, khuyến nghị cá nhân hóa và cảnh báo sớm, góp phần chuyển trọng tâm ngành y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động.

Khép lại danh sách 10 hạng mục là Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh, dành cho các nền tảng số phục vụ năng lượng sạch, giao thông xanh, kiểm kê và giao dịch carbon, một lĩnh vực gắn liền với cam kết phát triển bền vững của Việt Nam.

Mỗi lượt bình chọn là một lời cảm ơn gửi đến đổi mới sáng tạo

Đằng sau mỗi hạng mục của Innovative Choice Awards 2026 là những đội ngũ đã âm thầm nghiên cứu, thử nghiệm và không ngừng hoàn thiện sản phẩm để phục vụ tốt hơn cho người dùng và cho xã hội. Khi tham gia bình chọn, mỗi người không chỉ chọn ra một cái tên yêu thích, mà còn góp phần khẳng định rằng những nỗ lực đổi mới ấy xứng đáng được nhìn nhận.

Ban tổ chức Better Choice Awards 2026 trân trọng kính mời người dùng, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ trên khắp cả nước cùng tham gia bình chọn cho các hạng mục của Innovative Choice Awards, để cùng viết tiếp câu chuyện đổi mới sáng tạo của Việt Nam.