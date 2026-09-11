Chuyên gia công nghệ: "Tôi đã hối hận khi mua điện thoại màn hình gập, thế nên đừng có phát cuồng iPhone Duo"

Bài học đắt giá mà tôi rút ra được là: về lâu về dài, những chiếc điện thoại dạng thanh truyền thống vẫn mang lại giá trị thực tế cao hơn rất nhiều.

Về mặt lý thuyết, iPhone Duo trông vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, sau 12 tháng sử dụng Galaxy Z Fold, cây bút Chris Hoffman từ PCMag mới nhận ra lý do vì sao hai màn hình chưa chắc đã tốt hơn một.

Dưới đây là chia sẻ của anh.

Thực tế trải nghiệm cầm nắm: Cồng kềnh, gượng gạo và thiếu thoải mái

Dù chiếc iPhone Duo của Apple là một kiệt tác về mặt kỹ thuật, bạn vẫn có thể sẽ không cảm thấy hào hứng với mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên này như kỳ vọng.

Bản thân tôi đã đồng hành cùng dòng Samsung Galaxy Z Fold hơn một năm qua, và không ít lần tôi trải qua nhiều ngày liền mà chẳng buồn mở màn hình ra.

Rốt cuộc, tôi không hề dùng đến phần màn hình lớn thường xuyên như những gì từng hình dung. Tôi tin chắc vẫn sẽ có rất nhiều người thực sự yêu thích chiếc iPhone gập này, nhưng dưới đây là lý do tại sao bạn hoàn toàn có thể rơi vào trường hợp giống như tôi.

iPhone Duo sở hữu diện mạo gợi nhớ đến Surface Duo, đại diện cho một bước chuyển mình vô cùng lớn khỏi ngôn ngữ thiết kế truyền thống của Apple. Dù chưa từng trực tiếp cầm trên tay, nhưng chỉ qua những hình ảnh tại sự kiện ra mắt tháng 9 của Apple, thiết bị này mang lại cảm giác khá gượng gạo nếu thao tác bằng một tay.

Nếu trải nghiệm thực tế của nó tương tự chiếc Samsung Galaxy Z Fold 6 mà tôi đang sở hữu, tôi tin rằng máy sẽ tương đối cồng kềnh khi ở trạng thái gập. Thiết bị của tôi có phần màn hình ngoài khá hẹp thay vì kiểu dáng bè ngang như Duo, nhưng độ dày tăng lên lúc gập lại thực sự mang tới cảm giác không hề dễ chịu.

Phiền phức hơn cả là tôi chưa từng thực sự muốn mở màn hình lớn ra để sử dụng khi đang đi dạo trên phố hay lúc đứng xếp hàng ở đâu đó. Thiết bị quá mỏng mảnh và rất dễ trượt khỏi tay.

Ngay cả khi đang ngồi xuống để đọc thông tin trên một ứng dụng nào đó, tôi vẫn ưu tiên giữ máy ở trạng thái gập để có thể nhanh chóng đút lại vào túi mà không mất công gập máy vào trước. Còn những lúc ở nhà, nhu cầu sở hữu một chiếc điện thoại gập lại càng không tồn tại: tôi hoàn toàn có thể nhấc ngay một chiếc iPad hay chiếc laptop với màn hình rộng rãi hơn nhiều.

Về cơ bản, khi thời gian dần trôi qua, tôi nhận ra mình ngày càng dùng Z Fold 6 như một chiếc điện thoại thông thường. Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải gánh chịu toàn bộ những phiền ngoái của một thiết bị gập mà chẳng thu lại được bất kỳ lợi ích thiết thực nào như quảng cáo.

Lực cản khi đa nhiệm: Hai màn hình không đồng nghĩa với tốc độ gấp đôi

Đúng là điện thoại gập cho phép bạn chạy song song hai ứng dụng cùng lúc, nhưng tần suất bạn thực sự cần vận hành nhiều ứng dụng đồng thời trên một chiếc điện thoại là bao nhiêu?

Tôi thích vừa xem video vừa thao tác trên các ứng dụng khác, nhưng thực tế mọi dòng iPhone hiện nay đều đã có tính năng hình trong hình (Picture-in-Picture) để đáp ứng điều đó. Khả năng đa nhiệm nghe thì có vẻ vô cùng mạnh mẽ trên giấy tờ, nhưng hầu như lúc nào tôi cũng chỉ cần dùng một ứng dụng duy nhất tại một thời điểm.

Thao tác đa nhiệm trên hai màn hình thực chất cũng chỉ là một cách chuyển đổi ứng dụng chậm chạp hơn.

Trên iPhone hay những chiếc điện thoại Android thông thường, việc nhảy qua nhảy lại giữa các ứng dụng đang mở diễn ra nhanh như chớp. Việc phải thiết lập mỗi ứng dụng nằm ở một bên màn hình đơn giản là không đạt hiệu quả tương tự. iPhone Duo chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm phần mềm chỉn chu, nhưng ngay cả tính năng đa nhiệm trên iPad đến nay vẫn còn tồn tại những sự bất tiện nhất định.

Đừng tin vào những lời tâng bốc: Điện thoại gập không dành cho tất cả mọi người

Tôi không nghi ngờ việc sẽ có những người lập tức cảm thấy "bắt sóng" và yêu thích ngay chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple. Tôi cũng tin rằng iPhone Duo sẽ là một trong những thiết bị màn hình gập được hoàn thiện tốt nhất trên thị trường tính đến thời điểm hiện tại. Dù vậy, bản chất nó vẫn là một chiếc điện thoại gập, và phân khúc này không phải dành cho tất cả mọi người.

Nếu bây giờ chọn mua iPhone, tôi sẽ chọn chiếc iPhone 18 Pro và tiết kiệm cho mình 800 USD. Bài học đắt giá mà tôi rút ra được là: về lâu về dài, những chiếc điện thoại dạng thanh truyền thống vẫn mang lại giá trị thực tế cao hơn rất nhiều.