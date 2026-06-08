Tiền điện tăng liên tục khiến tôi nghĩ do chiếc điều hòa đã xuống cấp, cho đến khi phát hiện nguyên nhân thực sự lại đến từ một thói quen rất phổ biến trong gia đình.

Tháng 5 vừa qua, hóa đơn tiền điện của gia đình tôi tăng đáng kể dù số lượng thiết bị trong nhà không có gì thay đổi. Điều khiến tôi băn khoăn nhất là chiếc điều hòa đã sử dụng gần 8 năm. Vì thế, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: có lẽ máy đã cũ nên bắt đầu tiêu tốn điện hơn trước. Tôi thậm chí còn dành thời gian tìm hiểu các mẫu điều hòa mới với công nghệ tiết kiệm điện hiện đại hơn. Nhưng trước khi quyết định thay máy, tôi thử kiểm tra lại thói quen sử dụng của cả gia đình. Và chính lúc đó, tôi nhận ra vấn đề không hoàn toàn nằm ở chiếc điều hòa.

Cả nhà đều có chung một thói quen

Mỗi khi đi ngoài trời nắng về, việc đầu tiên mọi người làm là cầm điều khiển và hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất có thể. Có hôm điều hòa được cài ở 18 độ C, có hôm là 16 độ C. Ai cũng nghĩ rằng đặt nhiệt độ càng thấp thì phòng sẽ càng mát nhanh hơn, từ đó giúp tiết kiệm thời gian và điện năng.

Tôi cũng từng tin như vậy.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới biết điều hòa không hoạt động theo cách đó.

Khi mới khởi động, máy nén sẽ chạy với công suất cao để làm mát căn phòng. Việc cài đặt 18 độ C thay vì 26 độ C không khiến căn phòng mát nhanh hơn đáng kể trong giai đoạn đầu, nhưng lại khiến máy phải hoạt động lâu hơn để cố gắng duy trì mức nhiệt quá thấp. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng cao điểm, chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời và trong phòng quá lớn có thể khiến điều hòa vận hành liên tục trong thời gian dài, từ đó làm tăng lượng điện tiêu thụ.

Một sai lầm rất phổ biến trong mùa hè

Không chỉ gia đình tôi, nhiều người cũng có thói quen bật điều hòa ở mức nhiệt thấp nhất ngay khi bước vào phòng. Tâm lý này khá dễ hiểu bởi ai cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác nóng bức. Tuy nhiên, các chuyên gia thường khuyến nghị nên duy trì nhiệt độ khoảng 25-27 độ C, kết hợp với quạt gió phù hợp để tạo cảm giác dễ chịu mà vẫn tiết kiệm điện. Mức nhiệt này không chỉ giúp giảm áp lực cho máy nén mà còn hạn chế tình trạng chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa môi trường trong nhà và ngoài trời.

Sau khi cả nhà thống nhất điều chỉnh nhiệt độ sử dụng lên khoảng 26 độ C, tôi nhận thấy sự khác biệt khá rõ. Căn phòng vẫn đủ mát, trong khi điều hòa không còn phải chạy liên tục như trước.

Những thói quen khác cũng khiến điều hòa tốn điện

Bên cạnh việc cài đặt nhiệt độ quá thấp, một số thói quen phổ biến khác cũng có thể làm tăng điện năng tiêu thụ:

1. Không vệ sinh lưới lọc định kỳ: Bụi bẩn tích tụ lâu ngày khiến luồng không khí lưu thông kém hơn. Điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để đạt được mức nhiệt mong muốn.

2. Thường xuyên mở cửa khi đang bật điều hòa: Không khí lạnh liên tục thất thoát ra ngoài khiến máy phải bù công suất liên tục.

3. Bật tắt điều hòa liên tục: Nhiều người nghĩ việc tắt máy khi ra ngoài trong thời gian ngắn sẽ tiết kiệm điện. Thực tế, mỗi lần khởi động lại, máy nén phải hoạt động mạnh để làm lạnh từ đầu.

4. Bỏ qua việc bảo dưỡng định kỳ: Sau thời gian dài sử dụng, dàn lạnh và dàn nóng có thể bị bám bụi hoặc giảm hiệu suất, làm tăng lượng điện tiêu thụ.

Điều hòa cũ chưa chắc là nguyên nhân

Sau một thời gian theo dõi, tôi nhận ra hóa đơn điện không còn tăng mạnh như trước dù vẫn sử dụng chính chiếc điều hòa cũ. Điều đó khiến tôi hiểu rằng tuổi đời của thiết bị chỉ là một phần nguyên nhân. Trong nhiều trường hợp, chính cách sử dụng hằng ngày mới là yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu quả vận hành và mức tiêu thụ điện. Trước khi nghĩ đến việc thay điều hòa mới, có lẽ mỗi gia đình nên dành vài phút nhìn lại những thói quen quen thuộc của mình. Đôi khi, chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn và giảm đáng kể chi phí điện mỗi tháng.