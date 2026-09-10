Tiềm năng của tiêm kích MiG-31 huyền thoại vẫn chưa được khai thác hết

Một nhà thiết kế của Mikoyan nói rõ tiềm năng của MiG-31 còn rất lớn, nhưng việc quá tải của nhà máy với các dự án dân sự gây ra khó khăn.

Tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31 vẫn còn tiềm năng đáng kể để hiện đại hóa và phát triển hơn nữa.

Nhà thiết kế Nikolai Chikunov thuộc Cục Thiết kế MiG tin tưởng các đặc tính hiệu năng độc đáo của máy bay mở đường cho việc tạo ra phương tiện hoàn toàn mới dựa trên dòng máy bay hiện có.

Theo ông Chikunov, MiG-31 vẫn chưa khai thác hết khả năng chiến đấu của mình xét đến hiệu năng hiện có, và đây là một thực tế khách quan không thể bỏ qua.

Nhà máy hàng không Sokol ở Nizhny Novgorod đóng vai trò then chốt trong tương lai của chiếc tiêm kích này, khi không chỉ thực hiện sửa chữa mà còn tiến hành hiện đại hóa và tân trang toàn diện đối với MiG-31.

Ông Chikunov nhấn mạnh, việc đánh giá năng lực sản xuất của nhà máy chỉ dựa trên các đơn đặt hàng hiện tại là không chính xác.

Tiềm năng của cơ sở nói trên rộng hơn đáng kể và cho phép hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nhà máy hàng không Sokol đang tập trung chế tạo máy bay dân dụng LMS-902 Osvey.

Tuy nhiên, triển vọng phát triển đối với chiếc tiêm kích này có thể bị hạn chế bởi cam kết của Sokol đối với dự án máy bay dân dụng Osvey. Kịch bản tiềm năng này đã đặt ra những câu hỏi chính đáng trong giới thiết kế.

Ông Chikunov cảnh báo nếu công suất chưa được sử dụng vẫn không đủ, điều này sẽ trở thành yếu tố hạn chế đối với toàn bộ chương trình MiG-31.

Tuy vậy, Thứ trưởng Bộ Công Thương Gennady Abramenkov làm rõ rằng nhà máy vẫn chưa được chính thức chọn làm địa điểm sản xuất máy bay Osvey, khi chỉ là một trong số nhiều lựa chọn khả thi.

Trong trường hợp không được trao hợp đồng chế tạo máy bay LMS-902 Osvey, Nhà máy Sokol có thể tập trung toàn lực cho công việc hiện đại hóa MiG-31, và đây nhiều khả năng còn là một kịch bản mang lại tới lợi ích lớn hơn.