Nhà thiết kế trưởng Oleg Pankov của Cục Thiết kế Sukhoi cho biết, họ chỉ cần một vài điều chỉnh nhỏ về thiết kế.

Công việc đang được tiến hành để điều chỉnh một loại tên lửa không đối đất hạng nặng nhằm tích hợp cho máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM của Nga.

Thông tin này được ông Oleg Pankov - Kỹ sư trưởng của Cục Thiết kế Sukhoi (thuộc Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất - UAC, thành viên Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) công bố.

"Hiện có một số nghiên cứu đang được tiến hành và khách hàng đã xác định nhu cầu trang bị một tên lửa không đối đất hoặc không đối hạm hạng nặng lên máy bay chiến đấu Su-30SM.

Các nghiên cứu đang được tiến hành, mong muốn đã có và cần một số điều chỉnh nhỏ về thiết kế, mọi thứ hoàn toàn khả thi và nắm trong tầm tay", ông Pankov phát biểu trên chương trình Chấp nhận quân sự của kênh truyền hình Zvezda (Ngôi sao) thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Tiêm kích Su-30SM của Nga sẽ được điều chỉnh để mang tên lửa BrahMos-A và BrahMos-NG.

Máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM có khả năng mang tới 8 tấn vũ khí, bao gồm bom dẫn đường KAB-500 và FAB-500, rocket không điều khiển S-13 và S-8 và tên lửa hành trình BrahMos do liên doanh Nga - Ấn Độ chế tạo.

BrahMos là một tên lửa siêu âm có khả năng nhắm mục tiêu cả tàu chiến và đất liền, mang theo 300kg thuốc nổ, nó được phát triển bởi NPO Mashinostroyeniya của Nga cùng với Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Hiện tên lửa này được sản xuất với các biến thể phóng từ đất liền, tàu mặt nước và máy bay chiến đấu Su-30MKI - phiên bản tương tự Su-30SM của Nga.

Mới đây Nga đã giới thiệu máy bay chiến đấu Su-30SME (tên gọi của NATO là Flanker-H) với cấu hình tương đương Su-35S, gồm radar mảng pha quét thụ động N035 Irbis-E cùng với động cơ kiểm soát vector lực đẩy 3 chiều AL-41F1S, việc tích hợp tên lửa BrahMos sẽ mang lại triển vọng xuất khẩu cao hơn cho chiếc tiêm kích này.