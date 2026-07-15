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Tiêm kích Rafale F4 có 'cánh tay phải' mới chuyên săn radar đối phương

Hải Yến
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Tiêm kích Rafale F4 vừa thử thành công hệ thống tác chiến điện tử gắn trên UAV, giúp phát hiện radar đối phương từ khoảng cách hàng chục km.

Tiêm kích Rafale F4 và hệ thống tác chiến điện tử săn radar đối phương hiệu quả - Ảnh 1.

Một chiếc drone chiến thuật được trang bị hệ thống tác chiến điện tử NAMIB, bố trí bên cạnh tiêm kích Rafale F4. Hình ảnh: Dassault Aviation.

Tiêm kích Rafale F4 của Pháp vừa được bổ sung một năng lực mới trong nhiệm vụ săn tìm radar phòng không đối phương sau khi Dassault Aviation và Harmattan AI thử nghiệm thành công hệ thống tác chiến điện tử (EW) gắn trên máy bay không người lái (UAV).

Trong cuộc thử nghiệm, UAV mang theo hệ thống EW NAMIB đã phát hiện, nhận dạng và xác định vị trí các tín hiệu radar của đối phương từ khoảng cách hàng chục km.

Sau đó, UAV truyền tọa độ mục tiêu về cho tiêm kích Rafale để thực hiện một cuộc tấn công mô phỏng.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Dassault Aviation Eric Trappier cho biết chuyến bay thử đã chứng minh năng lực tác chiến hiệp đồng đa miền thực tế của Rafale.

Ông cho biết kiến trúc chuẩn F4 cho phép máy bay kết nối liền mạch với nhiều loại khí tài tác chiến, gồm lực lượng mặt đất, đồng thời khai thác hiệu quả các năng lực mới như phát hiện và định vị điện từ của hệ thống NAMIB.

NAMIB là gói tác chiến điện tử có trọng lượng nhẹ, được thiết kế để tích hợp trên nhiều loại UAV, từ UAV 4 cánh quạt đến các mẫu UAV cánh cố định có thời gian bay dài.

Hệ thống này giúp UAV phát hiện các mối đe dọa từ radar, sau đó truyền dữ liệu mục tiêu cho máy bay có người lái, cho phép các nền tảng này tác chiến ở khoảng cách an toàn hơn ngoài vùng phủ của hệ thống phòng không đối phương.

NAMIB được phát triển từ đầu năm nay trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Dassault Aviation và Harmattan AI nhằm tích hợp các công nghệ tự động vào các hệ thống tác chiến trên không thế hệ tương lai.

Đồng Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Harmattan AI Mouad M'Ghari cho biết thông qua NAMIB, 2 công ty đã chứng minh các năng lực này hiện có thể được triển khai trên các hệ thống tự hành hạng nhẹ hoạt động ở khoảng cách rất gần khu vực có mối đe dọa.

Ông nhấn mạnh thành quả này là sự kết hợp giữa nhiều thập kỷ kinh nghiệm của Dassault Aviation trong phát triển hệ thống tác chiến trên không với thế mạnh của Harmattan AI về công nghệ tự động và trí tuệ nhúng.

Theo NextGen Defense
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Tags

UAV

tiêm kích

radar

Rafale F4

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