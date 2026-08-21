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Tịch thu 44 kg vàng trị giá hơn 34 tỷ đồng giấu trong 1 máy ấp trứng trên xe tải

Lê Anh
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Năm 2017, Cục Tình báo Doanh thu Ấn Độ (DRI) – Đơn vị khu vực Delhi đã triệt phá một đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn tại thủ đô New Delhi.

Vụ việc được phát hiện vào tháng 5/2017 khi các sĩ quan DRI Delhi chặn kiểm tra một xe tải xuất phát từ cảng Mundra, bang Gujarat, tại khu vực Chander Vihar, New Delhi, Ấn Độ. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 44 kg vàng có dấu hiệu nguồn gốc từ nước ngoài, độ tinh khiết 99,5%, được giấu bên trong phần vỏ kim loại của một máy ấp trứng gia cầm. Ước tính giá trị của số vàng này là 12,5 crore rupee (hơn 34 tỷ đồng).

Giấu vàng trong vỏ máy ấp trứng

Theo kết quả điều tra ban đầu, DRI đã theo dõi một đối tượng bị tình nghi điều hành hoạt động buôn lậu vàng với số lượng lớn và đưa vàng vào tiêu thụ tại thị trường chợ đen. Đối tượng này vốn kinh doanh các thiết bị phục vụ ngành chăn nuôi gia cầm trong thời gian dài và nhập khẩu thiết bị chăn nuôi gia cầm từ Dubai.

Trong quá trình theo dõi hoạt động đi lại và kinh doanh của đối tượng, các điều tra viên phát hiện một phương thức cất giấu vàng đặc biệt tinh vi. Theo đó, trong mỗi lô hàng nhập khẩu, đối tượng cho vận chuyển một máy ấp trứng gia cầm cùng một số tấm panel máy ấp gia cầm được tháo rời. Mỗi chuyến hàng thường chứa khoảng 40-50 kg vàng có nguồn gốc nước ngoài, được giấu trong phần vỏ kim loại sử dụng làm vật liệu đóng gói.

Ảnh: Indiatoday

Sau khi hàng được đưa về, đối tượng sử dụng máy cắt và máy khoan tại một căn hộ bí mật để lấy vàng ra khỏi lớp vỏ kim loại. Số vàng sau đó được nhanh chóng đưa vào thị trường chợ đen để tiêu thụ. Để hạn chế nguy cơ bị phát hiện, các thỏi vàng được bọc trong một lớp giấy dày màu xám bạc có phủ keo. Cách thức này nhằm giảm tiếng động kim loại phát ra trong quá trình vận chuyển.

Theo DRI, thủ đoạn che giấu tinh vi đến mức gần như không thể bị phát hiện qua hoạt động kiểm tra hàng hóa thông thường của hải quan tại cảng nhập cảnh.

Đã tuồn khoảng 300 kg vàng từ Dubai trong năm 2017

Điều tra mở rộng cho thấy đường dây này có thể đã hoạt động trong thời gian dài. Chỉ riêng trong năm 2017, đối tượng bị cáo buộc đã đưa khoảng 300 kg vàng thỏi có nguồn gốc nước ngoài từ Dubai vào Ấn Độ, với tổng trị giá ước tính khoảng 900 triệu rupee.

Trong quá trình khám xét nhà riêng và nhà máy của đối tượng, DRI thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động buôn lậu trước đây, đồng thời phát hiện các giao dịch hawala – hình thức chuyển tiền phi chính thức – với số tiền lớn có liên quan đến Dubai.

Những chứng cứ này được cho là có thể giúp cơ quan điều tra làm rõ quy mô thực sự của đường dây cũng như mạng lưới đứng sau hoạt động buôn lậu vàng.

DRI cho biết cơ quan này đã theo dõi hoạt động của nghi phạm trong một thời gian trước khi tiến hành chặn chiếc xe tải và khám xét. Sau khi vụ việc bị phát hiện, tài xế xe tải, người nhập khẩu hàng hóa cùng các đối tượng liên quan đã được DRI triệu tập để thẩm vấn, phục vụ công tác điều tra và xác định đầy đủ vai trò của từng người trong đường dây.

(Theo Indiatoday)

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