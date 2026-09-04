Vào tháng 7/2026, Cảnh sát Birbhum, bang Tây Bengal, Ấn Độ, đã bắt giữ Minar Mondal, quản lý đồng thời là anh rể của thương nhân khai thác đá Tullu Mondal, sau khi phát hiện lượng lớn tiền mặt và vàng tại nhà người này.

Theo The Economic Times, cảnh sát Ấn Độ đã thu giữ tổng cộng 28,5 crore rupee tiền mặt (hơn 78 tỷ đồng) cùng 15 kg vàng trong quá trình khám xét. Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tài sản nghi bất hợp pháp có quy mô lớn tại bang Tây Bengal trong những năm gần đây.

Cuộc khám xét diễn ra tại căn nhà 2 tầng của Minar Mondal ở làng Deucha, Birbhum. Lực lượng chức năng phải tiến hành tìm kiếm xuyên đêm, sử dụng 5 máy đếm tiền cùng nhiều cân chuyên dụng để kiểm kê số tài sản thu giữ.

Trong số vàng được phát hiện có 14 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 1 kg, cùng 10 miếng vàng dạng bánh, mỗi miếng nặng 100 gram. Tổng số vàng được định giá khoảng 21,5 crore rupee (hơn 59 tỷ đồng) theo giá thị trường hiện tại.

Sau khi hoàn tất việc kiểm đếm, cảnh sát sử dụng nhiều thùng kim loại để vận chuyển số tiền mặt khỏi hiện trường. Toàn bộ số tiền được niêm phong và đưa về đồn cảnh sát Mohammad Bazar, trước khi dự kiến chuyển vào ngân hàng để bảo quản.

Ông VR Bhundesh, Cảnh sát trưởng Birbhum, cho biết Minar Mondal đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện số tiền và vàng nói trên. Căn nhà của người này cũng đã được niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra nhằm vào Tullu Mondal, một thương nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá tại Birbhum. Người này được cho là có lợi ích đáng kể trong hoạt động khai thác đá tại địa phương và đang bị cơ quan chức năng truy tìm sau khi bỏ trốn kể từ thời điểm kết quả bầu cử bang được công bố hồi tháng 5.

Cảnh sát địa Ấn Độ nghi ngờ một phần đáng kể số tiền được phát hiện có thể là nguồn thu từ hoạt động khai thác đá nhưng đã bị chuyển hướng thay vì nộp vào ngân sách. Cơ quan điều tra hiện vẫn tiếp tục xác minh nguồn gốc số tiền, vàng và những người có liên quan đến đường dây bị nghi tổ chức hoạt động bất hợp pháp.

Cảnh sát Birbhum đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguồn gốc của 28,5 crore rupee tiền mặt và 15 kg vàng, đồng thời xác định vai trò của những người khác trong mạng lưới bị nghi liên quan.

(Theo The Economic Times)