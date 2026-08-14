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Thủy Tiên trở thành tâm điểm bàn luận

Trạch Dương
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Thủy Tiên trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại show thời trang ở TPHCM sau thời gian dài kín tiếng. Bên cạnh trang phục táo bạo, diện mạo có phần khác trước của nữ ca sĩ tạo nhiều tranh luận từ khán giả.

Tối 13/8, Thủy Tiên tham dự show thời trang tại TPHCM. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ xuất hiện tại sự kiện giải trong thời gian qua. Giọng ca Giấc mơ tuyết trắng diện váy cưới màu trắng, phom dáng corset ôm sát. Phần thân trên sử dụng chất liệu xuyên thấu, kết hợp các đường dựng phom và chi tiết đính kết.

Chân váy bất đối xứng gồm nhiều tầng vải và ren, tạo khoảng hở lớn khi người mặc di chuyển. Thủy Tiên để tóc màu nâu sáng, uốn sóng và trang điểm đậm ở phần mắt. Trên thảm đỏ, cô có phần trả lời ngắn trước ống kính, sau đó chụp ảnh cùng nhà thiết kế Đỗ Long.

Sự xuất hiện của nữ ca sĩ được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Khán giả bất ngờ trước vẻ ngoài hiện tại của Thủy Tiên. Một số người cho rằng mái tóc sáng màu, cách trang điểm và góc máy khiến gương mặt cô trông khác trước, đặc biệt ở vùng mắt và mũi.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Show thời trang tối 13/8 quy tụ nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Trấn Thành - Hari Won, Hoa hậu Thanh Thủy, Tóc Tiên, Hoa hậu Thiên Ân...

Loạt video chia sẻ hình ảnh, sự xuất hiện của Thủy Tiên nhận nhiều lượt xem và tương tác cao.

Trước khi dự show, Thủy Tiên xuất hiện trong video thử trang phục do Đỗ Long đăng tải ngày 10/8. Cô nhắc lại mối quan hệ thân thiết kéo dài nhiều năm với nhà thiết kế. Thủy Tiên từng đặt Đỗ Long thực hiện bốn trong tổng số sáu bộ váy cho lễ cưới với Công Vinh năm 2014.

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Trong buổi thử đồ, Thủy Tiên còn nói về ngày tổ chức chương trình là 13/8. Cô nói với Đỗ Long chuyện ám ảnh với con số 13, sau chuyến đi cứu trợ miền Trung năm 2020. Ngược lại, Đỗ Long nói anh đã "xem ngày" trước khi quyết định tổ chức show.

Nhà thiết kế cũng cho biết Thủy Tiên từng thử trang phục cho show Thu Đông 2025 nhưng không xuất hiện vào ngày chương trình diễn ra. Khán giả đặt hoài nghi nữ ca sĩ có tham gia chương trình ngày 13/8 không.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Ngoại hình hiện tại của Thủy Tiên.

Khoảng gần một năm nay, cô ít cập nhật mạng xã hội. Tháng 4, cô lần hiếm hoi đăng video đọc sách, uống trà cùng dòng chia sẻ về mong muốn sống đơn giản, giảm bớt những vướng bận. Trang cá nhân của cô gần như không có hoạt động mới trong khoảng ba tháng.

Đến tháng 7, Thủy Tiên đăng một số hình ảnh đời thường nhưng không đề cập kế hoạch âm nhạc. Cô không xuất hiện thường xuyên cùng Công Vinh như trước.

Thủy Tiên sinh năm 1985, là gương mặt nổi bật của nhạc Việt với các ca khúc Giấc mơ tuyết trắng, Ngôi nhà hạnh phúc, Hát vang rằng em yêu anhKiss Me. Nhiều năm qua, cô không phát hành sản phẩm âm nhạc đều đặn, hiếm khi dự sự kiện và chỉ xuất hiện trong chương trình của một số người bạn thân thiết. Việc kín tiếng khiến mỗi lần nữ ca sĩ xuất hiện đều trở thành chủ đề được bàn luận.

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Tags

Thủy Tiên

Công Vinh

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