Thủy thủ Thổ Nhĩ Kỳ kiện Ukraine vụ UAV tấn công gây chết người

Ngày 16/9, thủy thủ đoàn của tàu chở hàng Thổ Nhĩ Kỳ bị UAV Ukraine tấn công đã đệ đơn kiện Ukraine lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Hay (Hà Lan).

Tàu chở hàng Reyhan Sari của Thổ Nhĩ Kỳ bị hư hại do bị UAV Ukraine tấn công, ngày 22/7/2026.

Các nguyên đơn bao gồm 12 thành viên thủy thủ đoàn, gia đình thủy thủ thiệt mạng và chủ sở hữu tàu.

Hồ sơ đệ trình lên ICC cho biết, ngày 22/7, tàu chở hàng Reyhan Sari của Thổ Nhĩ Kỳ đang đi từ cảng Tuapse thuộc Biển Đen của Nga đến Trabzon thì bị UAV Ukraine tấn công.

Vụ tấn công đã khiến 1 thủy thủ thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Theo đơn kiện, các bức ảnh và video được chụp sau vụ tấn công cho thấy, thiệt hại nghiêm trọng bên trong các khoang của con tàu và dấu vết rõ ràng của mảnh đạn.

Các nguyên đơn đã yêu cầu tòa án ở La Hay điều tra vụ tấn công như một tội ác chống lại loài người.

Ukraine đã phê chuẩn Quy chế Rome của ICC vào năm 2024, trở thành thành viên đầy đủ của tòa án vào ngày 1/1/2025.

“Có thông tin và hình ảnh cụ thể cho thấy cuộc tấn công xuất phát từ Ukraine”, ông Nuri Koray Kurun, luật sư đại diện cho các nguyên đơn cho biết.

Ông nói thêm, cuộc tấn công phù hợp với chiến dịch đã được Ukraine tuyên bố nhằm vào các tàu thuyền trong khu vực.

“Video về chiến dịch này, cũng như video ghi lại khoảnh khắc tàu bị trúng đạn, đã được chia sẻ công khai trên các tài khoản mạng xã hội chính thức.

Phân tích kỹ thuật của chúng tôi về con tàu bị trúng đạn trong video đã xác định đó là tàu Reyhan Sari”, ông Kurun cho biết.

Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập đại sứ Ukraine, chính thức phản đối các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại nước này ở Biển Đen.

Vào tháng 7, Ấn Độ cũng đã triệu tập đại sứ Ukraine, sau khi UAV nhắm mục tiêu vào tàu chở hàng Omorfi, khiến một thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng.

Mùa Hè vừa qua, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào tàu chở hàng ở Biển Đen và Biển Azov, nhằm phá vỡ hệ thống hậu cần của Nga, nhắm vào "hạm đội bóng tối", mà Ukraine cáo buộc là giúp Nga né tránh lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga đã phủ nhận việc vận hành một hạm đội bí mật, và cáo buộc Ukraine tấn công các mục tiêu dân sự thuần túy.

Nga cũng cáo buộc Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào các xe tải dân sự, cơ sở năng lượng và tòa nhà chung cư, như một phần của chiến dịch UAV tầm xa của nước này.

Nga đáp trả bằng cách tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển của Ukraine, cũng như các tàu mà Nga cho là đang chở thiết bị quân sự.

Nga mô tả các hoạt động này là hành động trả đũa, đồng thời tuyên bố Ukraine đã "mở ra chiếc hộp Pandora".