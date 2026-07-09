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Thụy Điển cho phép Ukraine dùng tên lửa Meteor bắn hạ máy bay trên lãnh thổ Nga

Bạch Dương
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Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển xác nhận Ukraine có quyền sử dụng tên lửa không đối không Meteor để tấn công máy bay trong lãnh thổ Nga.

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Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên, ông Paul Johnson đã nhận câu hỏi: "Liệu Ukraine có được phép sử dụng những tên lửa Meteor để tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga hay không"?

Đáp lại, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Thụy Điển đã trả lời ngắn gọn: "Dĩ nhiên rồi". Đây là khẳng định dứt khoát và cứng rắn nhất của quốc gia thành viên mới trong NATO.

Theo thông báo, Ukraine sẽ nhận được tên lửa tầm xa Meteor để sử dụng trên máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen.

Meteor là tên lửa không đối không dẫn đường tầm xa. Tầm bắn được công bố của nó vượt quá 120km và tầm bay tối đa đến mục tiêu ước tính là 200km. Tên lửa này được sản xuất bởi tập đoàn quốc phòng châu Âu MBDA.

Ưu điểm chính của Meteor nằm ở động cơ phản lực ramjet có thể điều khiển được, cho phép nó tấn công mục tiêu hiệu quả từ cự ly xa hơn nhiều, ngay cả khi phi cơ địch đang chủ động thực hành động tác thao diễn phức tạp.

Bước đi mới sẽ làm tăng đáng kể rủi ro cho máy bay chiến đấu của Nga, vì chúng sẽ phải phản ứng sớm hơn với các vụ phóng tên lửa không đối không và thực hiện thao tác né tránh trước, điều này khiến chúng khó lòng thực hiện được chức năng yểm trợ hỏa lực cho bộ binh.

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Không quân Nga đối diện nguy cơ cực lớn từ tiêm kích JAS 39 Gripen và tên lửa Meteor.

Mới đây nhất, Lực lượng phòng không Ukraine đã tuyên bố bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga bằng hệ thống Patriot, khi kíp trắc thủ phối hợp với phi công tiêm kích F-16 trong vai trò "mồi nhử".

Rõ ràng Ukraine đang xây dựng những chiến thuật độc đáo và có hiệu quả cao, điều này đe dọa Nga sẽ chịu tổn thất rất lớn trong thời gian tới.

Theo Militarnyi
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Tags

Ukraine

Nga

quân sự

tên lửa

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