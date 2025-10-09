Thương vụ 1 tỷ USD kỷ lục ngành năng lượng: Khi doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam bắt tay với ngân hàng vốn hóa cao nhất trên sàn chứng khoán

Chiều 7/10, Lễ ký kết hợp đồng tín dụng trị giá hơn 1 tỷ USD cho chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn diễn ra giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietNam) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) .

Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn là khởi đầu, đột phá để thực hiện Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hợp đồng giữa PetroVietNam và Vietcombank là một những hợp đồng tín dụng lớn nhất trong ngành năng lượng, dành cho dự án khí có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Việt Nam.

Theo Hợp đồng tín dụng được ký kết, Vietcombank cấp tín dụng trung – dài hạn cho Petrovietnam triển khai hai dự án thượng nguồn và trung nguồn thuộc Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn.

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn bao gồm: Dự án phát triển khai thác khí tại Lô B&48/95 và Lô 52/97 ở thượng nguồn; Dự án đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn ở trung nguồn và 04 Dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn ở hạ nguồn với mức vốn đầu tư hơn 12 tỷ USD.

Nguồn khí từ Lô B dự kiến cung cấp ổn định, lâu dài cho cụm nhà máy điện khí tại Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu nhiên liệu, tăng tính tự chủ và linh hoạt vận hành của hệ thống điện quốc gia Việt Nam, phù hợp định hướng Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh), hiện thực hóa các cam kết của Chính phủ Việt Nam về chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải theo tinh thần COP26.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng khẳng định sự kiện là quá trình chuyển đổi từ phụ thuộc vào vốn ngoại sang chủ động xây dựng cấu trúc quản trị và huy động hiệu quả nguồn lực trong nước, vận hành theo cơ chế thị trường; từ tư duy "điện chờ khí, khó chờ vốn" sang triển khai đồng bộ toàn chuỗi dự án, quản trị rủi ro chủ động, hướng tới hình thành chuỗi giá trị tự chủ của doanh nghiệp Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đề nghị Vietcombank tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của NHNN về cân đối ngoại tệ, quản trị rủi ro và giải ngân đúng tiến độ, đúng nội dung hợp đồng cho vay đã ký. Về phía Petrovietnam cần sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đảm bảo an toàn và hiệu quả, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật cũng như cam kết đã đưa ra.

Theo Thống đốc, thời gian tới NHNN sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thiện khung pháp lý về tín dụng và ngoại hối, đồng thời chỉ đạo hệ thống tổ chức tín dụng ưu tiên vốn cho các lĩnh vực trọng điểm, các dự án quy mô lớn – bao gồm cả khoản vay bằng VND và ngoại tệ. NHNN cũng sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương nhằm thúc đẩy các nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển bền vững.

Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn là một trong những dự án năng lượng trọng điểm quốc gia, do Petrovietnam làm chủ đầu tư, với sự tham gia của Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP), Công ty Mitsui Oil Exploration (MOECO – Nhật Bản) và Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí PTT (PTTEP – Thái Lan).

Trong cơ cấu góp vốn, phía Việt Nam chiếm 70%, còn các đối tác nước ngoài nắm 30%, cùng đầu tư theo mô hình hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) ở khâu thượng nguồn. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ mang lại đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và ngân sách quốc gia, với tổng giá trị ước tính khoảng 30 tỷ USD trong suốt vòng đời dự án.



