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Thương nhân viên phải đi làm bằng xe máy vất vả, sếp tặng mỗi người một chiếc BMW tiền tỷ

Chi Chi
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Toàn bộ chi phí đều do bà chủ thanh toán 100%, nhân viên không phải bỏ ra bất kỳ khoản tiền nào.

Gần đây, một bà chủ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý lớn khi quyết định "tặng xe cho nhân viên". Nhận thấy nhiều nhân viên hằng ngày phải đi làm bằng xe máy điện, chịu cảnh gió lạnh, nhiệt độ thấp hay mưa lớn rất cực khổ, cô đã quyết định tặng cho mỗi nhân viên xuất sắc một chiếc ô tô BMW. Thông tin này sau khi chia sẻ đã gây sốt trên cộng đồng mạng.

Theo truyền thông Trung Quốc, cô Mã Yến Lợi - chủ nhà hàng tại Tiêu Tác - vừa qua đã lấy lý do "đi họp" để đưa nhiều nhân viên đến đại lý xe BMW. Khi tới nơi, những cấp dưới được xếp loại nhân viên xuất sắc bất ngờ nhận được món quà lớn: mỗi người được tặng một chiếc xe BMW trị giá khoảng 300.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,61 tỷ VND). Toàn bộ chi phí đều do bà chủ thanh toán 100%, nhân viên không phải bỏ ra bất kỳ khoản tiền nào.

Thương nhân viên đi làm bằng xe máy, sếp tặng mỗi người một chiếc BMW - Ảnh 1.
Thương nhân viên đi làm bằng xe máy, sếp tặng mỗi người một chiếc BMW - Ảnh 2.

Không chỉ tặng xe cho nhân viên, cô Mã còn tặng một cách bất ngờ

Một nhân viên nhận thưởng chia sẻ, ban đầu chỉ nghĩ là đi họp bình thường, không ngờ cuối cùng lại thành đi "nhận xe". Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ bất ngờ, người này thẳng thắn nói: "Không bắt tôi tốn một xu nào", hoàn toàn không lường trước được lại nhận được phần thưởng giá trị đến vậy.

Chia sẻ về lý do tặng xe, cô Mã Yến Lợi cho biết bản thân thường quan sát thấy nhân viên đa số đi làm bằng xe điện, ngày nắng thì ăn nắng, ngày mưa thì dầm mưa, mùa đông lại phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt. Có một lần trời đặc biệt lạnh, cô thấy mặt nhân viên đỏ bừng vì rét nhưng vẫn tất bật chạy đôn chạy đáo trong quán, khiến cô rất xót xa.

Cô Mã Yến Lợi nói: "Thời tiết lạnh thế này, tôi có thể tận hưởng sự thoải mái thì tại sao cô ấy lại không thể?" Từ đó, cô nảy sinh ý định tặng xe cho những nhân viên xuất sắc. Cô cũng bày tỏ rằng nhà hàng có được sự phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực chung của tập thể, vì vậy cô muốn chia sẻ thành quả này cùng mọi người.

Nguồn: ETtoday

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Tags

nhân viên xuất sắc

dịch vụ ăn uống

BMW

nhân viên

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