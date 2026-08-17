Thuê địa điểm "đắt như vàng" giữa trung tâm phố cổ, bán trà sữa giá 7000/ly: Tam Hảo đang tính toán thông minh hay mạo hiểm?

Hồng Trà Sữa Tam Hảo, thương hiệu trà sữa giá từ 7.000 đồng/cốc vừa mở cửa hàng tại phố Lê Thái Tổ, ngay khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khiến lựa chọn mặt bằng này được chú ý.

Một thương hiệu trà sữa với mức giá khởi điểm chỉ 7.000 đồng/cốc vừa chọn phố Lê Thái Tổ, ngay khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, làm địa điểm mở cửa hàng mới tại Hà Nội. Cửa hàng bắt đầu bán từ 14/8, đúng khu vực trung tâm thường xuyên đông đúc và là một phần của không gian phố đi bộ vào cuối tuần.

Lựa chọn này đáng chú ý bởi Hồng Trà Sữa Tam Hảo vốn được biết đến với định vị bình dân, hướng tới những ly trà có giá dễ tiếp cận. Trong khi đó, Lê Thái Tổ lại là một trong những vị trí có giá trị thương mại cao của khu vực hồ Gươm, nơi tập trung lượng lớn khách du lịch, người dân và các hoạt động vui chơi vào cuối tuần.

Trước khi xuất hiện tại đây, Tam Hảo đã mở 6 cửa hàng ở Hà Nội, nằm trên các tuyến phố như Trương Định, Khâm Thiên, Bạch Mai, Chùa Láng, Xuân Thủy và Lạc Trung. Đây đều là những khu vực đông dân cư, sinh viên hoặc có hoạt động kinh doanh sôi động. Tuy nhiên, bước vào khu vực hồ Gươm lại là một câu chuyện khác.

Điểm khiến mô hình Hồng Trà Sữa Tam Hảo trở nên khác biệt nằm ở giá bán. Menu của thương hiệu có nhiều lựa chọn từ 7.000 đồng, trong khi mức giá cao nhất cho cốc size lớn cũng chỉ khoảng 27.000 đồng (chưa tính topping).

Với mức giá này, Tam Hảo đang đứng ở một phân khúc khá khác so với nhiều thương hiệu trà sữa phổ biến tại các vị trí trung tâm. Một ly đồ uống giá thấp có thể giúp thương hiệu dễ tiếp cận khách trẻ, khách đi bộ quanh hồ hoặc nhóm khách du lịch muốn tìm một lựa chọn nhanh và không quá tốn kém.

Nhưng chính mức giá thấp cũng khiến bài toán mặt bằng trở nên đáng chú ý.

Tại một vị trí như Lê Thái Tổ, cửa hàng không chỉ phải trả cho diện tích kinh doanh mà còn phải biến lượng người qua lại thành lượng khách thực tế đủ lớn. Khách đông trên phố chưa đồng nghĩa với doanh thu cao nếu phần lớn chỉ đi ngang qua, trong khi giá trị mỗi đơn hàng của một thương hiệu bình dân thường không lớn.

Nói cách khác, Hồng Trà Sữa Tam Hảo có thể có lợi thế về lưu lượng khách nhưng phải giải bài toán về tần suất mua và số lượng đơn hàng.

Đặc biệt vào cuối tuần, khu vực hồ Gươm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thường có lượng người tập trung lớn. Đây là cơ hội để một thương hiệu giá rẻ tạo độ nhận diện nhanh, thu hút nhóm khách mua mang đi và khách trẻ tìm một món đồ uống có giá vừa túi tiền.

Hồng Trà Sữa Tam Hảo cũng không chỉ phụ thuộc vào khách vãng lai. Hiện thương hiệu đã xuất hiện trên các ứng dụng giao đồ ăn, mở thêm một kênh doanh thu bên cạnh lượng khách trực tiếp tại cửa hàng.

Tuy nhiên, giao hàng cũng đặt ra một bài toán khác: khi khách không cần phải đến tận hồ Gươm để mua, lợi thế của một mặt bằng “đất vàng” còn lớn đến đâu? Khi đó, vị trí đẹp chủ yếu phát huy giá trị ở khả năng nhận diện thương hiệu, thu hút khách trực tiếp và tạo điểm bán có lưu lượng cao.

Bên cạnh việc mở rộng nhanh số lượng cửa hàng, Tam Hảo cũng từng tạo chú ý trên mạng xã hội bởi sự việc liên quan tới người nổi tiếng.

Cuối tháng 7, hình ảnh anh tài 14 Casper cầm cốc Hồng Trà Sữa Tam Hảo và nhắc đến thương hiệu trong livestream từng khiến người hâm mộ chú ý. Sau đó, Tam Hảo đăng tải một số nội dung liên quan, dẫn đến hiểu nhầm rằng hai bên đã có hợp tác thương mại. Ekip của 14 Casper và Tam Hảo sau đó phải lên tiếng làm rõ, trong đó thương hiệu gửi lời xin lỗi vì những nội dung có khả năng gây hiểu nhầm.

Câu chuyện này cho thấy Tam Hảo đang có cách tạo sự hiện diện khá rõ trên truyền thông và mạng xã hội, bên cạnh việc mở rộng cửa hàng. So với những cái tên cùng phân khúc như Ngô Gia hay Viên Viên, vốn cũng đang mở rộng tại Hà Nội, Tam Hảo thời gian gần đây xuất hiện thường xuyên hơn trong các câu chuyện được chia sẻ trên mạng, từ việc một thương hiệu quen thuộc ở TP.HCM tiến ra Hà Nội đến lựa chọn mặt bằng tại khu vực hồ Gươm.

Điều này càng đáng chú ý khi Tam Hảo không phải thương hiệu trà sữa duy nhất đang mở rộng tại Hà Nội. Ngô Gia, Viên Viên hay các chuỗi bình dân khác đều có lợi thế về mức giá và khả năng tiếp cận khách trẻ. Tuy nhiên, việc Tam Hảo chọn một vị trí có tính biểu tượng như Lê Thái Tổ khiến thương hiệu dễ tạo ra một câu chuyện riêng và thu hút sự chú ý lớn hơn so với cách mở cửa hàng thông thường.

Hồng Trà Sữa Tam Hảo đang bước vào Hà Nội bằng cách mở rộng nhanh từ những tuyến phố đông dân cư sang khu vực trung tâm du lịch. Với một thương hiệu có mức giá từ 7.000 đồng, đây có thể là cách tận dụng lượng khách khổng lồ của khu vực hồ Gươm để tăng độ phủ. Nhưng đồng thời, chi phí của vị trí cũng buộc mô hình giá rẻ phải bán đủ nhiều ly để chứng minh hiệu quả của lựa chọn này.

Đây cũng là bài toán không chỉ của Tam Hảo. Khi thị trường trà sữa ngày càng cạnh tranh, một thương hiệu bình dân không chỉ phải tìm cách bán rẻ mà còn phải tìm được những vị trí giúp bán được nhiều hơn, nhanh hơn và thường xuyên hơn.