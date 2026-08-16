Đại gia có mối quan hệ gần gũi với Xuân Son đón tin vui tại tỉnh duy nhất của Việt Nam có 3 mặt giáp biển

Tập đoàn của vị đại gia này đang khảo sát tổ hợp dự án với tổng diện tích giai đoạn 1 khoảng 70.000 ha.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện, phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác tỉnh Cà Mau. Ảnh: Báo Ninh Bình

Ngày 14/8 vừa qua, Đoàn công tác tỉnh Cà Mau do ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Xuân Thiện. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện cùng các thành viên HĐQT và cán bộ, nhân viên Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thiện đã giới thiệu quá trình phát triển, các lĩnh vực đầu tư chủ lực và kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn về năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Hai bên cũng trao đổi về huy động nguồn lực, phát triển các dự án gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đáng chú ý, tại Cà Mau (tỉnh duy nhất của Việt Nam có ba mặt giáp biển), Tập đoàn Xuân Thiện đang tiến hành khảo sát Tổ hợp dự án Khu công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch, hậu cần cảng và năng lượng, với tổng diện tích giai đoạn 1 khoảng 70.000 ha.

Mục tiêu của dự án này là tạo ra vùng đất mới trên diện tích lấn biển khu vực Hòn Khoai, phục vụ phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, hậu cần cảng hiện đại, qua đó tạo sinh kế cho người dân và thúc đẩy Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau

Phát biểu tại buổi làm việc, theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, tỉnh Cà Mau đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm, đặc biệt là tâm huyết và tầm nhìn của Tập đoàn Xuân Thiện trong quá trình nghiên cứu cơ hội đầu tư tại địa phương.

Hơn nữa, tỉnh đặc biệt quan tâm đến ý tưởng phát triển Tổ hợp khu công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch, dịch vụ hậu cần cảng và năng lượng. Trong đó có định hướng mở rộng không gian phát triển gắn với khu vực lấn biển.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau cũng đã thống nhất chủ trương để UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về việc nghiên cứu Quy hoạch chung khu vực lấn biển theo phạm vi đề xuất của Tập đoàn Xuân Thiện.

Ngoài ra, đối với đề xuất phát triển điện mặt trời nổi tại khu vực lấn biển với quy mô khoảng 5.000MW, tỉnh Cà Mau đã chủ động báo cáo Bộ Công Thương, đề nghị xem xét bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh kỳ vọng đề xuất này sẽ được nghiên cứu đồng bộ với định hướng phát triển khu lấn biển, công nghiệp và logistics, từ đó góp phần hình thành không gian phát triển mới, hiện đại và bền vững cho Cà Mau.

Tỉnh Cà Mau mong muốn Tập đoàn Xuân Thiện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, tập trung nguồn lực để từng bước hoàn thiện các ý tưởng, đề xuất; ưu tiên những nội dung có tính khả thi cao, có thể sớm cụ thể hóa và tạo ra kết quả thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh, Cà Mau có dư địa lớn về phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, thuỷ sản, logistics và các ngành kinh tế gắn với biển. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư có năng lực, tầm nhìn dài hạn và khả năng triển khai các dự án quy mô lớn.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, Cà Mau cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư tiếp cận thông tin, khảo sát thực địa, nghiên cứu dự án và hoàn thiện thủ tục pháp lý theo đúng quy định.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện. Ảnh: Báo Ninh Bình

Về phía Tập đoàn Xuân Thiện, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và Đoàn công tác của tỉnh Cà Mau đã đến thăm, làm việc. Đồng thời, ông bày tỏ quyết tâm sẽ thực hiện sớm nhất các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và địa phương.

Người đứng đầu Tập đoàn Xuân Thiện khẳng định quyết tâm muốn đưa Cà Mau trở thành “quê hương thứ hai” của Xuân Thiện, thông qua việc cam kết đầu tư lâu dài và bài bản.





Tập đoàn Xuân Thiện đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực

Tập đoàn Xuân Thiện đang phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: XT

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Xuân Thiện hiện đang hoạt động đa ngành, phát triển ổn định, bền vững và đồng thời ghi dấu ấn trong các lĩnh vực năng lượng, vật liệu, nông nghiệp…

Hiện nay, Tập đoàn của ông Nguyễn Văn Thiện đang quản lý hơn 20 dự án thủy điện, điện mặt trời và điện gió, với tổng công suất gần 2.000MW.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Tập đoàn Xuân Thiện đang đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nam Định, với công suất 9,5 triệu tấn/năm. Xuân Thiện cũng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đây là một trong ba lĩnh vực mũi nhọn của Tập đoàn.