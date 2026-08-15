Vào cùng một ngày trong 2 năm: Nhà máy điện hạt nhân Pháp tê liệt vì hàng loạt sinh vật mềm nhũn tấn công

Nhiều sinh vật này đã tấn công nhà máy điện hạt nhân của Pháp.

3 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Gravelines của nước này đã phải ngừng hoạt động vì đàn sứa "tấn công". Ảnh: The Economic Times

Sinh vật này là sứa .

Đúng ngày 11/8, Reuters đưa tin, Tập đoàn năng lượng Pháp EDF cho biết, 3 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Gravelines của nước này đã phải ngừng hoạt động, do một đàn sứa lớn lọt vào làm tắc các máy bơm dùng để làm mát.

Đáng chú ý, sự cố cũng khiến lò phản ứng thứ 4 của nhà máy giảm nửa công suất. Ngoài ra, một lò phản ứng khác cũng đã ngừng hoạt động để bảo trì theo lịch. Thực tế này khiến nhà máy điện hạt nhân Gravelines hiện nay chỉ còn một lò hoạt động tối đa. Tuy nhiên, EDF khẳng định rằng tình huống này không làm ảnh hưởng đến sự an toàn của nhà máy, cũng như nhân viên hay môi trường.

Trên thực tế, nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở miền bắc nước Pháp này là một trong những nhà máy lớn nhất cả nước và được làm mát bằng nước từ một kênh đào nối liền với Biển Bắc. Mỗi lò phản ứng của nhà máy có công suất 900 MW, tổng cộng đạt 5,4 GW.

Điều trùng hợp là cách đây một năm, vào ngày 11/8/2025, các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Gravelines cũng đã phải tạm dừng hoạt động do sứa tấn công. Sự cố khiến 4 lò phản ứng phải dùng hoạt động, 2 lò phản ứng còn lại bảo trì theo lịch, từ đó khiến toàn bộ nhà máy đóng cửa. Chính vụ việc này khiến nhà điều hành phải tiến hành triển khai những kỹ thuật giám sát mới, nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế tác động của các sự cố trong tương lai.

Đáng chú ý, một kỹ sư của EDF chia sẻ với Reuters rằng, công ty đã lắp đặt hệ thống camera cố định tại các kênh dẫn nước và trên lưới lọc để phát hiện sớm vật cản. Đồng thời, EDF cũng hợp tác với một tổ chức đánh bắt cá của Pháp và một tổ chức cứu hộ trên biển, nhằm giúp theo dõi các đàn sứa và phát cảnh báo để ngư dân tiến hành đánh bắt, qua đó giúp giảm mật độ sứa trước khi chúng tới nhà máy.

Trên thực tế, các tàu cá hoạt động từ cuối tuần trước, sau khi có cảnh báo ban đầu để hạn chế tác động từ đàn sứa. Ngoài ra, những con sứa đã lọt vào nhà máy điện hạt nhân đang được loại bỏ bằng xe hút chân không. Nhóm phụ trách cho biết thêm, hiện nay không có thêm sứa xuất hiện, đồng thời công tác dọn dẹp đang hoàn tất và các lò phản ứng sẽ sớm khởi động lại.

Gravelines hiện là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Pháp. Ảnh: Reuters

Sứa là sinh vật có 95% là nước, nhưng khi tụ tập thành đàn lớn thì chúng có thể gây ra vấn đề nhức nhối cho các nhà máy điện hạt nhân, bởi vì có thể làm tắc nghẽn hệ thống làm mát.

Theo các nhà khoa học cảnh báo, vấn đề sứa và gián đoạn sản xuất điện vẫn là thách thức toàn cầu, vì sự bùng nổ của sứa diễn ra thường xuyên và lan rộng bởi vì các yếu tố như đánh bắt quá mức, động vật ngoại lai xâm lấn, biến đổi khí hậu và sự suy giảm môi trường sống của động vật săn mồi.

Trên thực tế, không chỉ riêng Pháp, nhiều nhà máy điện hạt nhân ven biển của một số quốc gia khác như Israel, Nhật Bản và Scotland cũng trở thành “nạn nhân” của đàn sứa vào năm 2011. Đến năm 2013, sứa cũng làm tê liệt một lò phản ứng tại Thụy Điển.

Các nhà khoa học cảnh báo, những sự cố kiểu này có thể phổ biến hơn do nhiều yếu tố như ấm lên toàn cầu, động vật ngoại lai xâm lấn, nạn đánh bắt cá quá mức và sự suy giảm môi trường sống của động vật săn mồi.

1/5 công suất điện hạt nhân Pháp bị gián đoạn

Theo tờ La Tribune, tính đến sáng 12/8, do nắng nóng gay gắt cùng sự xuất hiện của hàng tấn sứa tại nhà máy Gravelines đã khiến 13 lò phản ứng hạt nhân của nước Pháp phải dừng hoạt động hoặc giảm công suất. Tình trạng này đẩy tỷ lệ công suất điện hạt nhân bị gián đoạn do các yếu tố môi trường lên mức kỷ lục 20,4% (chiếm khoảng 1/5). Con số này thậm chí còn vượt kỷ lục 12 lò phản ứng ghi nhận trong đêm 14 - 15/7 vừa qua.

Trên thực tế, theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới (WNA), năng lượng hạt nhân hiện đang đóng góp khoảng 70% mức năng lượng tiêu thụ tại Pháp. Tuy nhiên, trong năm nay, sản xuất điện hạt nhân ở Pháp nhiều lần bị gián đoạn vì nắng nóng và hạn hán. Trước đó, vào hồi tháng 6 và tháng 7, EDF phải đóng cửa một số lò phản ứng do nhiệt độ quá cao.