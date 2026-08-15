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Giá vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải ngày 15/8... đồng loạt tăng trở lại

Minh Hằng
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Sau nhiều ngày giằng co, giá vàng của nhiều thương hiệu trong nước tăng trở lại ngay từ khi mở phiên giao dịch ngày 15/8.

Giá vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải ngày 15/8... đồng loạt tăng trở lại - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước tăng trở lại trong ngày 15/8. Ảnh: TTXVN

Tính đến hơn 11h trưa nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn đã niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141 – 144 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tương ứng tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tương tự, tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... giá vàng miếng SJC cũng đồng loạt tăng lên mốc 144 triệu đồng/lượng.

Trên thực tế, trong những phiên giao dịch gần đây, giá vàng miếng SJC tiếp tục giằng co trong vùng 143 - 145 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với một tháng trước, giá vàng miếng sJC hiện đã thấp hơn. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng trở lại ngay từ khi mở đầu phiên giao dịch hôm nay.

Cụ thể, vàng nhẫn sáng nay được SJC tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, khi niêm yết ở mức từ 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng nhẫn ở mức 141 – 144 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng giá 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều. PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 140,3 -143,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán.

Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch vàng nhẫn ở mức 140,7 – 144,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán. Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, khi đang giao dịch ở mức 140,5 – 144,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải ngày 15/8... đồng loạt tăng trở lại - Ảnh 2.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc hơn 11h trưa nay.

Giá vàng trong nước tăng trở lại là do ảnh hưởng của giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco ngày cuối tuần lên 4.376,16 USD/ounce, tương ứng tăng 25 USD so với giá chốt phiên vào đêm 14/8. Theo quy đổi, mức giá này tương đương 138,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn vàng thế giới khoảng hơn 5 triệu đồng/lượng.

Vì sao giá vàng thế giới liên tục biến động trong tuần này?

Giá vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải ngày 15/8... đồng loạt tăng trở lại - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới liên tục biến động trong tuần qua. Ảnh minh họa

Trên thực tế, giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động. Có thời điểm, giá vàng thế giới lao dốc từ vùng 4.400 USD/ounce xuống 4.313 USD/ounce, tương đương với việc mất hơn 80 USD chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng sau đó, nhờ có lực mua bắt đáy của thị trường, giá vàng đã phục hồi trở lại và chốt phiên ở mức khoảng 4.376 USD/ounce.

Trước đó, vào đầu tuần, giá vàng đã lần đầu tiên vượt qua vùng giá 4.400 USD sau hơn 2 tháng trồi sụt quanh ngưỡng kháng cự 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, những ngày còn lại trong tuần, giá vàng có thời điểm trượt dài xuống sát 4.300 USD. Nhờ các yếu tố hỗ trợ và lực mua từ các ngân hàng trung ương, giá kim loại quý đã khép lại tuần với mức tăng hơn 3,3%.

Theo các chuyên gia, các dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường vàng vẫn giằng co giữa tăng trưởng kinh tế Mỹ suy yếu và rủi ro lạm phát do giá dầu tăng. Bên cạnh đó, do doanh số bán lẻ tháng 7 giảm 0,6%, trái với kỳ vọng tăng 0,1%, trong khi chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 8 của ĐH Michigan giảm từ 55,2 xuống 51 điểm.

Chính doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến, cùng với CPI tháng 7 thấp hơn kỳ vọng công bố hôm thứ Tư và PPI tháng 7 đi ngang công bố hôm thứ Năm, nên đã khiến xác suất thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 giảm xuống còn 29% (từ mức khoảng 34% vào tối thứ Năm).

Theo ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, giá vàng có xu hướng tăng khi tốc độ tăng của lạm phát tiêu dùng và giá sản xuất đã chậm lại, cùng với đó là những dấu hiệu yếu đi trên thị trường lao động. Chính những yếu tố này củng cố kỳ vọng Fed không tăng lãi suất vào tháng 9.

Đồng quan điểm, nhưng theo ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, vàng có thể tăng nhưng ở mức vừa phải. Theo vị chuyên gia này, sự giằng co giữa triển vọng lãi suất cao và tình trạng tài khóa suy yếu của Mỹ đang giữ giá kim loại quý trong vùng giao dịch tương đối hẹp.

Tags

Bảo Tín Minh Châu

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn

Tập đoàn Phú Quý

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