Thực trạng bất công tại Hàn Quốc

Kim Soo Hyun đã phải đóng băng nghệ thuật hơn một năm, việc nam diễn viên dễ dàng quay lại giới giải trí và vẫn được săn đón dẫn tới nhiều sự chỉ trích.

Theo Korea Times , nguồn tin trong giới tiết lộ chỉ ngay sau khi nam diễn viên Kim Soo Hyun thông báo quay lại giới giải trí, đã có tới 40 kịch bản phim được gửi tới để anh lựa chọn. Có thể thấy giá trị và sức hút của Kim Soo Hyun vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là với giới đầu tư sản xuất phim.

Tuy nhiên, chính vì Kim Soo Hyun dễ dàng được tha thứ và trao cơ hội trở lại sau khi vướng scandal, một tranh cãi đã nổ ra về việc giới giải trí Hàn Quốc đối xử bất công giữa nam giới và nữ giới.

Các nam diễn viên dễ dàng trở lại dù vướng scandal lớn.

Thực tế, việc các ngôi sao nữ bị đối xử bất công so với nam diễn viên đã tồn tại từ lâu. Cùng một vị thế, cùng vai trò trong phim nhưng các nam nghệ sĩ được trả thù lao cao hơn. Nam nghệ sĩ dễ dàng thành công hơn, chỉ với một vai diễn nổi bật, họ đã được xếp vào dàn sao hạng A, cát-xê tăng lên hàng chục lần. Trong khi đó, để tạo nên bước ngoặt sự nghiệp, các nữ diễn viên cần bền bỉ đóng phim và đạt thành tựu với nhiều tác phẩm.

Mặt khác, khi đối mặt với scandal, sao nam thường được tha thứ dễ dàng và xem là "chuyện ai cũng có thể mắc phải". Ngược lại, các nữ nghệ sĩ dễ dàng nhận làn sóng chỉ trích mạnh nếu chỉ gặp phải một sơ suất nhỏ, thậm chí dẫn tới danh tiếng mất hết, sự nghiệp sụp đổ.

Ngoài trường hợp của Kim Soo Hyun, có thể kể đến những nghệ sĩ như Ryu Jun Yeol, Kim Jung Hyun, đều vướng những scandal tình ái và bị chỉ trích về cách hành xử nhưng sau đó họ chỉ cần im lặng một thời gian rồi dễ dàng quay trở lại. Lớn hơn nữa là các nghệ sĩ như Lee Byung Hun, Jang Dong Gun vướng scandal ngoại tình, Joo Ji Hoon sử chất cấm đều vượt được bê bối, đạt thành công trong sự nghiệp.

Các nghệ sĩ nữ lại dễ bị làm tổn hại danh dự hơn. Chỉ một cử chỉ không phù hợp, biểu cảm thiếu tinh tế họ cũng rơi vào vòng xoáy dư luận và liên tiếp bị công kích, thổi phồng những hành vi khác để bôi nhọ danh tiếng. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ Jang Won Young vì khoanh tay khi nghe nhân viên sân bay giải thích quy định cũng đã bị chỉ trích thậm tệ, liên tục xuất hiện các bài viết chê bai. Cùng đối mặt với scandal ngoại tình, nữ nghệ sĩ chắc chắn sẽ bị đóng băng hoạt động nghệ thuật, còn nam nghệ sĩ chỉ là một giây phút sai lầm.

Các ngôi sao nữ cũng bị đối xử khắt khe hơn khi xét tới ngoại hình, họ liên tục luyện tập và dùng nhiều cách khác nhau để giữ gìn vóc dáng, chỉ một thay đổi nhỏ cũng trở thành tiêu đề bài viết, gây ra tranh luận. Nam diễn viên thoải mái hơn, thậm chí được khen ngợi càng có tuổi càng có sự nam tính, trưởng thành. Trong khi dư luận luôn muốn các nữ nghệ sĩ phải giữ được nét trẻ trung thanh xuân.

Nữ nghệ sĩ chật vật nếu vướng scandal, thậm chí có người đã không chịu nổi áp lực của dư luận mà tự tử.

Với Kim Soo Hyun, không thể phủ nhận anh là cái tên thu hút nhà đầu tư, đảm bảo cả về diễn xuất lẫn sức hút truyền thông, do Kim Sae Ron đã qua đời, nhiều người vẫn mất đi thiện cảm dành cho nam diễn viên, cho rằng anh là một trong những nguyên nhân gây ra cái chết của Kim Sae Ron.

Bất chấp Kim Se Ui bị bắt và cảnh sát kết luận Kim Soo Hyun không hẹn hò Kim Sae Ron khi cô ở tuổi vị thành niên, làn sóng chỉ trích nhằm vào nam diễn viên Mặt trăng ôm mặt trời vẫn không dừng lại. Bài đăng chỉ trích việc người hâm mộ chúc mừng Kim Soo Hyun được minh oan thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem, với hàng trăm bình luận ủng hộ.