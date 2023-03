Thực hư việc nữ sinh viên bị tấn công tình dục ở làng Đại học Quốc gia TP.HCM

Trước đó, ngày 29/3, trang Fanpage KTX ĐHQG Confessions đăng thông tin về việc một nữ sinh viên năm nhất khi đi gần ký túc xá ĐHQG TP.HCM thì bị 2 người khống chế tấn công tình dục.

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đối tượng để lại vài tờ tiền 500.000 đồng rồi bỏ đi. Sự việc khiến nữ sinh sợ có thai và lo cho tương lai. Thông tin được chia sẻ đã gây xôn xao dư luận. Nhiều bình luận lo lắng về sự an toàn của sinh viên tại làng đại học.

Từ thông tin trên, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã làm việc với Ban quản lý ĐHQG TP.HCM nhưng đơn vị này cho biết, không tiếp nhận phản ánh nào liên quan đến sự việc trên. Công an xác minh các hộ dân xung quanh khu vực được xem là nơi xảy ra vụ việc thì người dân cũng không hay biết. Sau đó, công an kiểm tra trên trang Fanpage KTX ĐHQG Confessions thì bài viết đã bị xóa.

Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương khẳng định, thông tin chia sẻ là giả mạo.

Hiện, công an đang rà soát, xác minh động cơ, mục đích việc đăng thông tin này để có cơ sở xử lý./.