Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hoài (SN 1976, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong năm 2021, Hoài nhiều lần cho Lê Thị Thư (SN 1976, trú cùng phường) vay tiền với lãi suất 10%/tháng, mức lãi cao gấp nhiều lần so với quy định. Tổng số tiền giao dịch giữa hai bên lên tới hàng chục tỷ đồng, riêng mỗi khoản vay, Hoài thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, Hoài thừa nhận biết rõ mức lãi suất cho vay vượt khung pháp luật nhưng vẫn tiếp tục thực hiện vì lợi nhuận. Hành vi của Hoài đủ yếu tố cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

“Con nợ” từng bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Điều đáng chú ý, “bị hại” trong vụ án cho vay nặng lãi này lại chính là Lê Thị Thư – người trước đó đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, vào ngày 26/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thư. Với thủ đoạn lợi dụng quan hệ đồng hương, bạn bè và họ hàng, Thư đưa ra thông tin gian dối là cần vốn để kinh doanh vàng, qua đó vay mượn số tiền rất lớn từ nhiều nạn nhân rồi chiếm đoạt.

Điển hình như trường hợp bà Lê Thị T.H (SN 1977, cùng trú phường Sơn Trà). Tin tưởng Thư là bạn đồng hương, bà H. nhiều lần cho vay tiền, thậm chí còn được rủ đi TP Hồ Chí Minh để “xem cơ sở kinh doanh vàng”. Thực tế, Thư biết trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, bà H. không thể đi được, nên chỉ chụp ảnh giả mạo các cuộc gọi trao đổi mua bán vàng để tạo niềm tin.

Lê Thị Thư bị khởi tố năm 2024 - Ảnh: CA Đà Nẵng

Từ tháng 6 đến tháng 11/2021, bà H. đã 90 lần chuyển tiền cho Thư với tổng số hơn 20,4 tỷ đồng. Trong đó, Thư trả lại 87 lần với tổng cộng hơn 13,8 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng. Theo điều tra, số tiền này Thư dùng để trả lãi cho các khoản vay trước đó hoặc xoay vòng chi tiêu cá nhân.

Không chỉ bà H., cơ quan điều tra còn tiếp nhận 5 đơn tố cáo khác liên quan đến Thư. Các nạn nhân, do tin tưởng vào mối quan hệ quen biết, họ hàng, thậm chí là đồng nghiệp của chồng Thư, đã cho vay số tiền từ vài trăm triệu đồng đến gần 2 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ các hành vi chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Thư cũng như mở rộng điều tra đối với các khoản vay nặng lãi mà Đặng Thị Hoài đã thực hiện.

Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự: Người nào cho vay với lãi suất gấp 5 lần trở lên so với mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Người nào dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội có tổ chức, chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu đồng trở lên, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh hoặc tái phạm nguy hiểm… thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.