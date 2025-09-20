HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cô gái sinh năm 1998 bị bạn trai quen qua mạng lừa đảo thế nào?

Trang Anh |

Chị H. có quen biết một người đàn ông giới thiệu là kỹ thuật viên của một sàn giao dịch điện tử.

Công an thành phố Hà Nội ngày 20/9 cho biết thời gian qua đã cảnh báo chiêu trò lừa đảo của các đối tượng mời chào tham gia đầu tư các sàn giao dịch điện tử với lãi suất cao trên mạng.

Mới đây, một người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 100 triệu đồng khi được bạn trai trên mạng rủ đầu tư vào sàn giao dịch điện tử.

Cụ thể, vào cuối tháng 8 năm 2025, chị H (SN: 1998; trú tại: Cửa Nam, Hà Nội) cho biết có quen một người đàn ông qua mạng. Người này giới thiệu là kỹ thuật viên của một sàn giao dịch điện tử, đầu tư vào bảo đảm thu về lợi nhuận cao.

Tin tưởng “bạn trai”, chị H đã đầu tư khoảng 136 triệu đồng. Tuy nhiên khi được báo lãi, nạn nhân không thể rút được tiền ra. Lúc này chị mới phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các sàn giao dịch điện tử, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp  luật.

