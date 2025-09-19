Bắt bà trùm Nguyễn Thị Bảy

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng chiều 19/9 cho biết, đơn vị vừa triệt xóa chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề quy mô lớn, bắt quả tang 9 đối tượng có liên quan.

Qua công tác nghiệp vụ, từ đầu năm 2025, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng tại xã Thăng Bình và khu vực lân cận có nhiều nghi vấn tổ chức đánh bạc tinh vi. Chuyên án được Giám đốc Công an thành phố phê duyệt, giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì triển khai.

Ngày 17/9, 9 tổ công tác đồng loạt bắt quả tang 9 đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, gồm: Nguyễn Thị Bảy (SN 1984, cầm đầu), Nguyễn Thị Tám (SN 1986), Nguyễn Hùng (SN 1965), Đồng Văn Dũng (SN 1968), Đồng Thị Vân Nhi (SN 2002), Hoàng Thị Phi Anh (SN 1992), Huỳnh Thị Phi (SN 1971), Huỳnh Thị Hiệp (SN 1971) và Nguyễn Công Mạnh (SN 1968).

5 đối tượng bị tạm giữ để điều tra - Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2025 đến nay, đường dây do Nguyễn Thị Bảy điều hành đã tổ chức mua bán lô đề cho hơn 30 người tại xã Thăng Bình, Thăng Trường, Thăng Điền thông qua tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Chỉ trong ngày 17/9, số tiền các đối tượng giao dịch đã hơn 200 triệu đồng; tổng số tiền đánh bạc từ đầu năm đến nay ước tính trên 50 tỷ đồng. Công an thu giữ 10 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện 5 đối tượng gồm Nguyễn Thị Bảy, Đồng Văn Dũng, Huỳnh Thị Hiệp, Hoàng Thị Phi Anh và Nguyễn Công Mạnh đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Chuyên án đang được cơ quan điều tra tiếp tục được mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan.