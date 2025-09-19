Công an TP Đà Nẵng ngày 19/9 cho biết, Công an phường Hương Trà vừa bắt quả tang đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 20h50 ngày 16/9/2025, Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) kiểm tra hành chính một cơ sở karaoke trên đường Hùng Vương, phát hiện đối tượng Nguyễn Tài Linh (SN 1995, trú phường Tam Kỳ) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an bắt quả tang Linh đang sử dụng ma túy tại phòng kho - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Linh là nhân viên bảo vệ, quản lý tài sản của quán karaoke này, thời điểm bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy tại phòng kho tầng 2. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 0,7 gam ma túy đá (Methamphetamine), một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác. Kiểm tra nhanh cho thấy Linh dương tính với Methamphetamine.

Công an phường Hương Trà đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Tài Linh về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy và củng cố hồ sơ và bàn giao đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội tàng trữ trái phép chất ma túy: Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Nếu phạm tội có các tình tiết tăng nặng như: có tổ chức; từ 0,1 gam trở lên heroin, cocaine, Methamphetamine…; từ 1 gam đến dưới 5 gam các chất khác; tái phạm nguy hiểm… thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Trường hợp tàng trữ từ 5 gam đến dưới 30 gam Methamphetamine hoặc chất tương tự thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm; từ 30 gam trở lên có thể bị phạt tù 15 năm, 20 năm hoặc tù chung thân. Điều 256 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội sử dụng trái phép chất ma túy: Người nào tổ chức, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, trường hợp nghiêm trọng có thể lên tới 20 năm hoặc tù chung thân. Người chỉ sử dụng trái phép chất ma túy thì bị xử lý hành chính, tái phạm nhiều lần có thể bị truy cứu hình sự về hành vi liên quan khác.