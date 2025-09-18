Bắt khẩn cấp Phan Thanh Nam sinh năm 2003

Chiều 18/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Liên Chiểu phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP bắt khẩn cấp Phan Thanh Nam (SN 2003, trú phường Sơn Trà) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nam tạo tài khoản Facebook, giả mạo tiệm “cầm đồ uy tín” để nhắn tin với người cần cầm cố tài sản. Sau khi thỏa thuận giá, Nam hẹn gặp, yêu cầu nạn nhân giao xe để “kiểm tra, lắp định vị”. Khi nhận xe, Nam lập tức cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10/9, anh L.V.H (SN 1995, trú phường An Hải) trình báo bị lừa khi liên hệ với tài khoản của Nam để cầm cố xe máy. Hai bên gặp nhau tại khu vực Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, anh H. giao xe cùng giấy tờ để Nam kiểm tra. Sau đó, đối tượng lập tức bỏ trốn cùng chiếc xe.

Đối tượng Phan Thanh Nam tại cơ quan công an - Ảnh: CA Đà Nẵng

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Liên Chiểu triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến 13h ngày 15/9, Nam bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại đường Phạm Ngũ Lão (quận Hải Châu).

Tiến hành đấu tranh mở rộng, Công an phường Liên Chiểu cũng đã làm rõ trước đó, cùng với thủ đoạn tương tự, Nam có ý định lừa đảo chiếm đoạt xe máy của 01 nạn nhân khác. Tuy nhiên, do nạn nhân cảnh giác không giao xe để đối tượng đi cài định vị nên lợi dụng khi nạn nhân vừa bước xuống xe, Nam đã rồ ga bỏ chạy trước sự tri hô bất lực của nạn nhân. Theo Công an phường, hành vi này có dấu hiệu của tội “Cướp giật tài sản”.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Công an phường Liên Chiểu phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Phan Than Nam để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.