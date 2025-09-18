HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt Nguyễn Thanh Sơn sinh năm 1999

Trang Anh |

Nguyễn Thanh Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người sau vụ đâm anh Th. tại sân bóng chuyền.

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn (SN 1999, ngụ ấp Xuân Tâm 3, xã Xuân Hòa) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra, đầu tháng 7/2025, Sơn đến sân bóng chuyền tại ấp Xuân Tâm 3 xem mọi người chơi, tự ý lấy nước của người khác uống và bị anh Ng. Ph. Th. (36 tuổi, cùng xã) nhắc nhở. Bực tức, Sơn hất nước vào mặt anh Th. và bỏ đi, từ đó nảy sinh thù hằn.

Khoảng 18h20 ngày 24/8/2025, Sơn mang theo dao trong túi quần đến sân bóng chuyền. Khi thấy anh Th. đang ngồi bên trong, Sơn bất ngờ dùng dao đâm vào bụng nạn nhân rồi bỏ trốn. Anh Th. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, may mắn thoát chết.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn - Ảnh: CA Đồng Nai

Công an đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Sơn. Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Sơn thể hiện rõ ý thức tước đoạt mạng sống người khác, việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn của đối tượng. Do đó, hành vi của Nguyễn Thanh Sơn đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra mở rộng và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội giết người:

Người nào giết người thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Giết 2 người trở lên; Giết người dưới 16 tuổi; Giết phụ nữ mà biết là có thai; Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; Thực hiện tội phạm một cách man rợ.

Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; Thuê giết người hoặc giết người thuê; Có tính chất côn đồ; Có tổ chức; Tái phạm nguy hiểm; Vì động cơ đê hèn.

Người chuẩn bị phạm tội giết người thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.


Bắt Nguyễn Thanh Sơn sinh năm 1999 - Ảnh 2.Thanh niên 2001 mất 600 triệu vì web cung cấp gái đẹp thế nào?

Khi phát hiện mình bị lừa, nạn nhân lập tức đến công an trình báo.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

tội phạm

giết người

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại