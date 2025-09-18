Bắt Nguyễn Thanh Sơn sinh năm 1999

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn (SN 1999, ngụ ấp Xuân Tâm 3, xã Xuân Hòa) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra, đầu tháng 7/2025, Sơn đến sân bóng chuyền tại ấp Xuân Tâm 3 xem mọi người chơi, tự ý lấy nước của người khác uống và bị anh Ng. Ph. Th. (36 tuổi, cùng xã) nhắc nhở. Bực tức, Sơn hất nước vào mặt anh Th. và bỏ đi, từ đó nảy sinh thù hằn.

Khoảng 18h20 ngày 24/8/2025, Sơn mang theo dao trong túi quần đến sân bóng chuyền. Khi thấy anh Th. đang ngồi bên trong, Sơn bất ngờ dùng dao đâm vào bụng nạn nhân rồi bỏ trốn. Anh Th. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, may mắn thoát chết.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn - Ảnh: CA Đồng Nai

Công an đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Sơn. Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Sơn thể hiện rõ ý thức tước đoạt mạng sống người khác, việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn của đối tượng. Do đó, hành vi của Nguyễn Thanh Sơn đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra mở rộng và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội giết người: Người nào giết người thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Giết 2 người trở lên; Giết người dưới 16 tuổi; Giết phụ nữ mà biết là có thai; Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; Thực hiện tội phạm một cách man rợ. Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; Thuê giết người hoặc giết người thuê; Có tính chất côn đồ; Có tổ chức; Tái phạm nguy hiểm; Vì động cơ đê hèn. Người chuẩn bị phạm tội giết người thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.



