Chiều 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Lại (sinh năm 1964, trú xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" .

Báo Nhân dân dẫn theo cáo trạng, từ năm 2005, Lê Thị Lại đứng ra tổ chức nhiều dây hụi, chủ yếu là hụi tháng . Thời gian đầu, việc chơi hụi diễn ra bình thường với số người tham gia ít, Lại thu và trả tiền đúng hạn nên tạo được sự tin tưởng, khiến số lượng hụi viên ngày càng đông .

Từ năm 2017, Lại bắt đầu mở cùng lúc nhiều dây hụi, dẫn đến mất cân đối thu chi, thua lỗ và không còn khả năng thanh toán. Để duy trì hoạt động, Lại tiếp tục lập thêm nhiều dây hụi mới, sử dụng tiền của người chơi sau trả cho người chơi trước.

Thông tin báo Lao động cho hay, đỉnh điểm năm 2020, Lại tung tin gian dối, lôi kéo nhiều người mua phần huê. Sau đó, có 295 người tin tưởng tham gia, nộp tổng cộng hơn 156 tỷ đồng. Trong khi đó, bị cáo chỉ dùng một phần nhỏ số tiền này để trả lãi, phần còn lại chiếm đoạt để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bị cáo Lê Thị Lại tại phiên toà phúc thẩm - Ảnh: Tiền Phong

Tháng 1/2021, mất khả năng thanh toán, Lại bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra xác định, chỉ riêng dây hụi mà Lại tổ chức cuối năm 2020 đã có tới 947 người tham gia với 19.043 phần hụi. Tổng cộng có 203 người bị chiếm đoạt với số tiền hơn 117 tỷ đồng.

Sau 4 ngày xét xử, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Lê Thị Lại không chỉ xâm hại trực tiếp quyền sở hữu tài sản của hàng trăm cá nhân mà còn gây mất an ninh trật tự xã hội, để lại hậu quả nặng nề về kinh tế và tinh thần cho nhiều gia đình nên tuyên án tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, có 202 bị hại yêu cầu Lê Thị Lại bồi thường số tiền hơn 116 tỷ đồng; riêng bị hại L.T.B.H không yêu cầu bồi thường số tiền hơn 768 triệu đồng đã bị chiếm đoạt.