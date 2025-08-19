Thú vị hình ảnh ngày trẻ của 7 tỷ phú nổi tiếng thế giới: Berkshire Hathaway đẹp trai như tài tử, CEO của Meta cực đáng yêu

Elon Musk sinh ngày 28/6/1971 tại Pretoria, Nam Phi. Ông nổi bật với tính cách táo bạo, kiên định và không ngại mạo hiểm để theo đuổi các ý tưởng lớn về công nghệ và tương lai nhân loại. Theo Bloomberg Billionaires Index, đến đầu tháng 8/2025, tài sản ròng của Musk khoảng 351,9 tỷ USD, đứng vị trí số 1 thế giới.

Về đời sống cá nhân, ông từng trải qua nhiều mối quan hệ và có hơn 12 người con với nhiều phụ nữ, trong đó có ca sĩ Grimes, nhưng đang độc thân. Dù gây tranh cãi trong cả công việc lẫn đời tư, Musk vẫn là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay.

Jeff Bezos sinh ngày 12/01/1964 tại Albuquerque, New Mexico, Mỹ. Ông là nhà sáng lập Amazon, hiện giữ chức Chủ tịch điều hành, đồng thời sáng lập công ty vũ trụ Blue Origin và sở hữu tờ The Washington Post. Theo Forbes, tài sản của ông vào giữa năm 2025 ước tính khoảng 223 tỷ USD.

Bezos nổi bật với tư duy chiến lược dài hạn, tinh thần đổi mới và khả năng lãnh đạo trong ngành công nghệ. Sau khi kết hôn và sinh 4 người con, ông ly hôn bà MacKenzie Scott vào năm 2019. Không lâu sau, ông công khai tình cảm với cựu phóng viên Lauren Sánchez, người đã có 3 con từ cuộc hôn nhân trước. Đám cưới của họ diễn ra hồi cuối tháng 6.

Bill Gates sinh ngày 28/10/1955 tại Seattle, Washington, là đồng sáng lập Microsoft và giữ vai trò CEO từ năm 1975 đến 2000. Sau khi rút khỏi vai trò điều hành, ông dành phần lớn thời gian cho Quỹ Bill & Melinda Gates, tập trung vào y tế, giáo dục và giảm nghèo toàn cầu. Với cam kết hiến 99% tài sản trong vòng 20 năm tới, ông là một trong những nhà từ thiện lớn nhất thế giới. Theo Bloomberg tháng 7/2025, tài sản của ông khoảng 124 tỷ USD.

Năm 2021, Gates ly hôn với vợ Melinda French Gates sau 27 năm chung sống, nhưng vẫn giữ mối quan hệ tôn trọng và cùng điều hành quỹ trong một thời gian sau đó. Hiện ông hẹn hò với Paula Hurd, một doanh nhân và nhà từ thiện.

Mark Zuckerberg sinh ngày 14/5/1984 tại White Plains, New York, là nhà sáng lập và CEO của Meta Platforms công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp. Anh khởi nghiệp từ phòng ký túc xá Harvard vào năm 2004 và nhanh chóng đưa Facebook trở thành mạng xã hội lớn nhất thế giới. Hiện anh sở hữu khối tài sản khoảng 241 tỷ USD.

Cùng vợ là Priscilla Chan, anh thành lập quỹ từ thiện Chan Zuckerberg Initiative, cam kết hiến phần lớn tài sản cho các mục tiêu xã hội như y tế và giáo dục. Hai người kết hôn năm 2012 và hiện có ba con, sống kín tiếng, ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí.

Jensen Huang sinh ngày 17/2/1963, hiện sở hữu khối tài sản hơn 126 tỷ USD, phần lớn đến từ cổ phần tại Nvidia, hãng chip AI số một thế giới hiện nay. Ông đồng sáng lập công ty vào năm 1993 với những sản phẩm ban đầu nhằm mục đích hỗ trợ xử lý đồ họa và game, nhưng sau đó được tận dụng năng lực xử lý và dùng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có AI.

Kể từ khi AI tạo sinh bùng nổ năm 2022, nhu cầu về chip của Nvidia tăng vọt, đưa công ty vượt mức giá trị trên 3.500 tỷ USD, liên tục cạnh tranh ngôi và giá trị nhất hành tinh với Apple.

Bernard Arnault sinh ngày 5/3/1949 tại Roubaix, Pháp. Ông là Chủ tịch kiêm CEO của LVMH, tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới, sở hữu hơn 70 thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Christian Dior và Sephora. Tài sản hiện ước tính khoảng 156 tỷ USD giúp ông duy trì vị trí người giàu nhất châu Âu và nằm trong top 5 người giàu nhất thế giới.

Bernard Arnault kết hôn và có 5 người con, trong đó nhiều người tham gia quản lý các công ty thuộc tập đoàn LVMH.

Warren Buffett sinh ngày 30/8/1930 tại Omaha, Nebraska, Mỹ. Ông là Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway, được biết đến như "Nhà tiên tri xứ Omaha" với chiến lược đầu tư giá trị vượt thời gian.

Warren Buffett cam kết hiến 99% tài sản cho từ thiện và đến nay đã quyên góp hơn 60 tỷ USD, chủ yếu thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates. Ông cũng đồng sáng lập sáng kiến "Giving Pledge", kêu gọi các tỷ phú thế giới cam kết chia sẻ tài sản vì cộng đồng. Hồi tháng 6, sau khi quyên góp 6 tỷ USD cổ phiếu công ty đầu tư Berkshire Hathaway cho quỹ Gates Foundation và 4 quỹ từ thiện gia đình, ông từ vị trí giàu thứ 5 thế giới với tài sản 152 tỷ USD xuống vị trí thứ 6.