Đoạn video gần 3 phút gây xôn xao khi robot AI dễ dàng làm việc này khéo léo như con người

Đoạn video robot AI gấp khăn gây "bão" mạng

Bài viết trên trang chính thức của công ty Figure của Mỹ, công bố vào ngày 12 tháng 8, đã công bố Helix, một hệ thống trí tuệ nhân tạo kết hợp Thị giác, Ngôn ngữ và Hành động (VLA) tổng quát. Cụ thể, công nghệ này giúp cho robot hình người có khả năng kết hợp ba yếu tố then chốt: nhận thức thị giác, hiểu ngôn ngữ và điều khiển hành động. Sự kiện ngay lập tức gây chú ý khi video gần 3 phút trình diễn robot gấp khăn tắm được tung ra khiến cộng đồng mạng xã hội xôn xao.

Trong đoạn video mới được Figure công bố, robot điều khiển bởi Helix đã thực hiện thao tác gấp khăn tắm. Mỗi chiếc khăn được nhặt lên, gấp gọn gàng từng nếp, rồi đặt ngay ngắn vào giỏ. Toàn bộ quy trình diễn ra mượt mà, cẩn trọng, khiến người xem liên tưởng đến hành động quen thuộc của con người.

Robot AI khéo léo gấp khăn như người. (Nguồn: Figure)

Điểm đặc biệt ở đây là robot không hề được lập trình cứng nhắc để gấp một loại khăn duy nhất. Nhờ khả năng xử lý hình ảnh và ngôn ngữ, Helix hiểu nhiệm vụ cần làm, quan sát vật thể, rồi tự tính toán các bước hành động phù hợp. Đây chính là khác biệt quan trọng so với các thế hệ robot trước kia vốn phụ thuộc hoàn toàn vào mã lệnh cố định.

Ngay sau khi video được chia sẻ, cộng đồng mạng đã nhanh chóng bàn luận sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng "chỉ một hành động gấp khăn thôi cũng đủ để chứng minh robot đang tiến gần hơn đến sự linh hoạt như con người". Một số khác lại bày tỏ sự tò mò về việc "liệu bao lâu nữa robot có thể thay thế con người trong các công việc dịch vụ, khách sạn, chăm sóc gia đình?".

Ý nghĩa thực tiễn và tiềm năng ứng dụng

Việc một robot có thể gấp khăn nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây là một trong những bài toán khó nhất của robot học: thao tác với các vật thể mềm, biến dạng và không cố định hình dạng. Khăn, quần áo, ga trải giường tất cả đều đòi hỏi robot phải có khả năng quan sát chi tiết, phán đoán động tác và điều chỉnh lực tay linh hoạt.

Nếu Helix có thể thành thạo những tác vụ này, tiềm năng ứng dụng là rất lớn. Trong ngành dịch vụ khách sạn, robot có thể đảm nhận việc giặt giũ, gấp xếp, dọn phòng. Trong chăm sóc y tế và gia đình, robot có thể hỗ trợ người cao tuổi hoặc người khuyết tật trong các sinh hoạt thường ngày. Ngoài ra, trong sản xuất công nghiệp, Helix có thể mở rộng sang việc lắp ráp các linh kiện mềm, vốn là công việc khó tự động hóa.

Cạnh tranh trong lĩnh vực robot hình người

Công bố của Figure đến trong bối cảnh nhiều công ty công nghệ lớn cũng đang chạy đua phát triển robot hình người. Tesla có Optimus, Boston Dynamics nổi tiếng với Atlas, còn Agility Robotics đang thử nghiệm Digit. Tuy nhiên, Figure chọn hướng đi riêng khi nhấn mạnh vào hệ thống trí tuệ nhân tạo VLA thay vì chỉ tập trung vào cơ học vận động.

Theo giới phân tích, điểm mạnh của Figure là kết hợp AI tiên tiến với thiết kế robot hướng đến môi trường đời sống thực tế. Nếu các đối thủ thiên về robot công nghiệp, thì Figure lại hướng tầm nhìn đến việc "sống cùng con người" giúp robot trở thành một cộng sự trong sinh hoạt hằng ngày.

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Dù vậy, cũng còn nhiều câu hỏi đặt ra. Robot của Figure đã đạt đến mức độ an toàn nào để hoạt động trong không gian sống chung với con người? Chi phí sản xuất, bảo trì và ứng dụng thực tế liệu có khả thi? Và quan trọng hơn, xã hội có sẵn sàng đón nhận sự hiện diện ngày càng nhiều của robot hình người trong đời sống thường nhật?

Các chuyên gia nhấn mạnh, thành tựu gấp khăn của Helix là một cột mốc quan trọng, nhưng vẫn chỉ là bước khởi đầu. Để robot có thể thật sự trở thành bạn đồng hành trong gia đình hay nơi làm việc, cần thêm nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm và chuẩn hóa an toàn.

Tương lai của trí tuệ nhân tạo trong robot

Video gấp khăn của Helix giống như một lời nhắc nhở rằng, AI không chỉ gói gọn trong những dòng chữ, hình ảnh hay giọng nói ảo. Khi kết hợp với robot, AI có thể tạo ra những thực thể có khả năng tác động vật lý đến thế giới xung quanh.

Video gấp khăn của Helix giống như một lời nhắc nhở rằng, AI không chỉ gói gọn trong những dòng chữ, hình ảnh hay giọng nói ảo. (Ảnh: IE)

Nếu như ChatGPT hay các hệ thống tạo ảnh khiến chúng ta ngạc nhiên trên màn hình, thì Helix và những robot tương tự có thể khiến chúng ta ngạc nhiên ngay trong căn phòng, trên bàn ăn hay trong khách sạn. Đó là viễn cảnh nơi AI không chỉ "trí tuệ", mà còn "hành động" như một bước tiến gần hơn tới sự hội nhập giữa con người và máy móc.

Hình ảnh robot Mỹ gấp khăn khéo léo như con người không chỉ là một màn trình diễn công nghệ ấn tượng. Nó phản ánh cuộc đua khốc liệt trong lĩnh vực AI và robot, đồng thời gợi mở viễn cảnh tương lai nơi máy móc có thể chia sẻ gánh nặng công việc cùng con người. Helix của Figure có thể mới chỉ gấp khăn, nhưng đó là một chiếc "khăn mở màn" cho cả một kỷ nguyên mới.

