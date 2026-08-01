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Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc- Hoài Văn
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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ngày 1/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1439/QĐ-TTg, ngày 31/7 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 27/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến ngày 28/7, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Nguyễn Đức Tâm , Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 100% phiếu tán thành của các đại biểu có mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tâm đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Đức Tâm (sinh năm 1981, quê quán phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế. Lý luận chính trị Cao cấp.

Trước khi được điều động về Quảng Ngãi, ông Nguyễn Đức Tâm có hơn 20 năm công tác trong ngành Kế hoạch và Đầu tư, và Bộ Tài chính hiện nay.

Sau khi trải qua nhiều vị trí, cương vị khác nhau, đến ngày 17/10/2024, ông Tâm được giao trọng trách là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đến tháng 3/2025, được giao đảm nhận là Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 27/7/2026, ông được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy và đến ngày 28/7 được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

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Tags

Bộ tài chính

Lê Minh Hưng

tỉnh Quảng Ngãi

bộ kế hoạch và đầu tư

Tỉnh uỷ Quảng Ngãi

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