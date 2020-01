Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang và nhân dân TP. Đà Nẵng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả nổi bật mà các lực lượng vũ trang Đà Nẵng đạt được trong năm qua.

Thủ tướng cũng biểu dương những tấm gương dũng cảmcủa lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng trong bảo vệ an trinh trật tự, là tấm gương cho các lực lượng noi theo.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2020, tại TP. Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là các hội nghị ASEAN. Bên cạnh đó, tình hình Biển Đông bao giờ cũng phức tạp. Những sự kiện đó cùng với những diễn biến chuyển hóa của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh khu vực. Cho nên nhiệm vụ của lực lượng vũ trang hết sức quan trọng. Thủ tướng đề nghị, Thành uỷ, UBND Thành phố, đặc biệt là các lực lượng vũ trang phải nghiên cứu tình hình, nắm chắc các phương án, các đối tượng khác nhau để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn của Thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Đà Nẵng ở vị trí hết sức quan trọng về KT-XH, quốc phòng, an ninh; là trung tâm của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Năm 2020, Đà Nẵng cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, do đó các lực lượng vũ trang cùng với Thành ủy, UBND tạo môi trường đầu tư tốt nhất để phát triển kinh tế địa phương. Khách du lịch đến Đà Nẵng ngày càng đông, đây là tiền đề quan trọng để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Muốn phát triển du lịch thì phải đảm bảo an ninh, trật tự, tạo hình ảnh đẹp với du khách.

"Hình ảnh các đồng chí là rất quan trọng đối với nhân dân để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta. Tôi mong rằng trong năm nay, các đồng chí xác định tâm thế, vị thế, từ đó có phương án thực hiện tốt các nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước và bộ ngành giao phó", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tin tưởng lực lượng vũ trang Thành phố sẽ vượt qua được những khó khăn, góp phần vào sự thành công của đất nước nói chung và TP. Đà Nẵng nói riêng.

Thủ tướng chúc tết cán bộ, nhân dân Quận uỷ Hải Châu. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, nhân dân Quận uỷ Hải Châu.

Nhân dịp đầu xuân mới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tích quận Hải Châu đạt được trong 2019: "Tôi vui mừng thấy quận Hải Châu có bước phát triển tốt, nhất là văn minh đô thị, an ninh trật tự đô thị, thực hiện tốt chính phủ điện tử cấp quận, có nhiều phường đã điện tử hoá, cải cách hành chính rất thuận lợi cho nhân dân, đó là những thành quả lớn để xây dựng quận Hải Châu thành trung tâm của TP. Đà Nẵng, một tấm gương trong phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng".

Thủ tướng mong muốn quận Hải Châu luôn là quận đi đầu của Thành phố, gương mẫu để các địa phương khác trong toàn Thành phố học tập, noi theo.

"Mong các đồng chí cố gắng nhiều hơn nữa đáp ứng kỳ vọng của Thành phố về một quận trung tâm. Đây là nền tảng để xây dựng một cộng đồng cư dân văn minh, trật tự; văn hoá, xã hội phải phát triển hơn nữa để nâng cao đời sống của nhân dân; luôn thương yêu, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu quận không còn hộ nghèo, quan tâm chăm lo đến đối tượng chính sách, gia đình có công cách mạng", Thủ tướng bày tỏ.

* Đến thăm và chúc Tết tại Phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Thủ tướng đề nghị phường Thuận Phước cố gắng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền để nhân dân hiểu đường lối của Đảng và yên tâm làm ăn sinh sống.