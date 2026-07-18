Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu có vấn đề gì khen Chính phủ thì để dịp khác

Sáng 18/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, đề nghị các đại biểu phản ánh thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp xử lý thực chất.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị có chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”, với sự tham dự của các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Kiến nghị đúng phải được xử lý đến cùng

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đây là lần đầu tiên Thường trực Chính phủ khóa mới gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp - lực lượng trực tiếp tạo động lực tăng trưởng, việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Tuy nhiên, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất nặng nề khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Thủ tướng, kết quả thực hiện mục tiêu này phụ thuộc rất lớn vào cộng đồng doanh nghiệp, gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị doanh nghiệp tập trung phản ánh những khó khăn về thực thi chính sách, tiếp cận vốn, đất đai, hạ tầng, chi phí sản xuất, thị trường, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực.

Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp, làm rõ hướng xử lý và lộ trình thực hiện đối với những kiến nghị thuộc phạm vi quản lý.

“Tất cả các vấn đề vướng mắc, khó khăn thực tiễn mà doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm, theo dõi, chỉ đạo xử lý đến tận cùng, làm sao để nói là làm và làm thực chất, hiệu quả”, Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng cũng đề nghị doanh nghiệp chủ động góp ý vào các dự án luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dự kiến được Quốc hội xem xét trong thời gian tới, trong đó có các quy định về đất đai, nhà ở, bất động sản, đầu tư, thuế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Đề nghị các doanh nghiệp thẳng thắn đóng góp ý kiến, nếu có vấn đề gì khen Chính phủ thì chúng ta để dịp khác. Hội nghị hôm nay chủ yếu nêu các khó khăn và kiến nghị giải pháp để Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương làm tốt chức năng của mình”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Viettel đề xuất cơ chế cho doanh nghiệp đầu tàu

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, đề xuất các kiến nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại hội nghị, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, đề nghị Chính phủ sớm ban hành danh mục các doanh nghiệp nhà nước mạnh, quy mô lớn và có vai trò dẫn dắt trong những lĩnh vực then chốt.

Theo ông, các doanh nghiệp đầu tàu ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cần được giao thêm những nhiệm vụ chiến lược như dẫn dắt công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng trong nước, mở rộng thị trường quốc tế, làm chủ công nghệ chiến lược và tham gia các dự án trọng điểm quốc gia.

Viettel cũng đề xuất hình thành đội ngũ doanh nghiệp công nghệ đầu tàu quốc gia, trong đó có Viettel, VNPT, MobiFone, FPT và CMC... Các doanh nghiệp này cần được giao nhiệm vụ, trao cơ chế và tạo điều kiện tham gia ngay từ khâu đặt hàng, thiết kế, thử nghiệm, sản xuất đến thương mại hóa các công nghệ và sản phẩm chiến lược.

Bên cạnh đó, Viettel kiến nghị có cơ chế để doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò người mua lớn, người đặt hàng lớn, qua đó tạo thị trường cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam. Mức độ lan tỏa có thể được đánh giá bằng tỷ lệ nội địa hóa, giá trị mua sắm trong nước và số doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng.

Tập đoàn đồng thời đề xuất thành lập Quỹ Xúc tiến đầu tư từ lợi nhuận trước thuế để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng ra nước ngoài. Đại diện Viettel cho biết chi phí bảo lãnh của ngân hàng Việt Nam hiện cao hơn khoảng 50-60% so với ngân hàng nước ngoài.

Điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực hiện

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo trung tâm của Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết khó khăn của doanh nghiệp hiện tập trung ở 6 nhóm, gồm thể chế và tổ chức thực hiện, tiếp cận nguồn lực, chi phí và dòng tiền, thị trường và chuỗi cung ứng, khoa học công nghệ - nhân lực và liên kết giữa các khu vực doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, phần lớn vướng mắc không xuất phát từ việc thiếu chủ trương hay chính sách mà chủ yếu nằm ở quá trình tổ chức thực hiện, trong đó còn tình trạng quy định chồng chéo, thủ tục thiếu liên thông, né tránh và đùn đẩy trách nhiệm.

Cơ quan này đề xuất chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên dữ liệu, thực hiện nguyên tắc doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần và mở rộng cách tiếp cận vốn dựa trên dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng, khoản phải thu, hàng tồn kho, quyền tài sản, phần mềm và dữ liệu.