Thủ tướng chỉ đạo giảm giá nhà ở

Khẩn trương báo cáo chính sách thuế bất động sản

Theo công điện, thời gian qua, bên cạnh những mặt tích cực thì tại một số khu vực, địa phương giá bất động sản, nhà ở liên tục tăng cao , vượt xa so với khả năng đáp ứng tài chính của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, ngày 22/9.

Nguyên nhân một phần do thiếu thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản, tình trạng "đẩy giá", "tạo giá ảo", thiếu nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân, số lượng các dự án nhà ở xã hội đang trong quá trình triển khai quyết liệt nhưng chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân…

Để kịp thời thúc đẩy các dự án đầu tư, tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở, bất động sản, tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời việc thao túng, đẩy giá và đầu cơ bất động sản, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền hơn nữa.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, điều chỉnh quy định về tiền sử dụng đất hợp lý, không để là nguyên nhân tăng giá bất động sản, nhà ở và đất đai vượt xa so với thu nhập của người dân.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và ban hành các cơ chế có tính đột phá, thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút các nguồn lực cho thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển các phân khúc nhà ở có giá phù hợp với thu nhập trung bình của người dân để nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý" trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 10/2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10 về chính sách thuế bất động sản theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc. Phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ liên quan nghiên cứu, thực hiện chuyển đổi số để liên thông các thủ tục từ giao dịch bất động sản, công chứng, thuế và đăng ký giao dịch đất đai trên môi trường điện tử.

Thẩm định kỹ việc cấp tín dụng cho các dự án giá cao

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, đặc biệt là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất... để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến giá đất, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành trong tháng 10/2025.

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp để tăng nguồn cung, kéo giảm giá nhà ở.

Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát, kiểm tra, thanh tra hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, bao gồm tín dụng đối với các chủ đầu tư, người mua nhà tại các dự án: nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân....

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, có giải pháp quản lý chặt chẽ, thẩm định, đánh giá kỹ khi cấp tín dụng đối với các dự án bất động sản có giá sản phẩm ở mức cao hoặc có dấu hiệu "thổi giá", "đẩy giá".

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sửa đổi tiêu chuẩn điều kiện, quy trình vay vốn thuận lợi hơn và quyết liệt thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các gói tín dụng hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội, chương trình cho vay ưu đãi đối với người trẻ dưới 35 tuổi để mua nhà ở thương mại lần đầu, nhà ở xã hội với lãi suất và kỳ hạn phù hợp, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ, đúng đối tượng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các đô thị lớn, các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ và các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp… tập trung ưu tiên quỹ đất theo quy hoạch để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá phù hợp để tăng nguồn cung sản phẩm phù hợp với thu nhập của người dân, tổng hợp tình hình, đề xuất các giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, gửi Bộ Xây dựng trong ngày 10/10/2025.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện ngay việc cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính; bố trí đủ số lượng công chức, bảo đảm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ đã được phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở, bất động sản, đầu tư… không để đình trệ khi giải quyết các thủ tục hành chính do thiếu nhân lực.