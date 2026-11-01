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Thứ trông như vây cá trên nóc xe ô tô là gì?

Chi Chi
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Tất nhiên mục đích của chúng không phải chỉ để làm đẹp.

Khi quan sát những chiếc ô tô đời mới lưu thông trên đường, bạn sẽ dễ dàng nhận ra một chi tiết nhỏ nhô lên ở phía cuối mui xe, có hình dáng khum nhọn vút về phía sau trông rất giống vây cá mập. Dù xuất hiện phổ biến trên hầu hết các dòng xe hiện nay, không phải ai cũng hiểu rõ bản chất và công dụng thực sự của bộ phận này.

Vậy chi tiết đó là gì và vì sao các hãng xe lại loại bỏ dạng ăng-ten cần dài truyền thống để chuyển sang thiết kế này?

Bản chất của "vây cá" trên mui xe

Chi tiết có hình dáng độc đáo này chính là ăng-ten vây cá mập (tên tiếng Anh: Shark Fin Antenna).

Về cơ bản, đây là hệ thống thu phát tín hiệu vô tuyến của ô tô nhưng được bao bọc trong lớp vỏ nhựa cao cấp mang thiết kế khí động học. Thay vì sử dụng những thanh ăng-ten dạng kim loại hay cao su dài ngoằng dễ vướng víu như trước đây, các nhà sản xuất đã tích hợp toàn bộ mạch thu sóng vào bên trong một khung bọc gọn gàng.

Thứ trông như vây cá trên nóc xe ô tô là gì? - Ảnh 1.

Những công dụng quan trọng của ăng-ten vây cá

Dù kích thước khá nhỏ nhắn, ăng-ten vây cá đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc vận hành cũng như phục vụ nhu cầu giải trí trên xe. Bộ phận này thu phát đa dạng các loại tín hiệu từ sóng Radio AM/FM, dữ liệu định vị vệ tinh GPS cho bản đồ, kết nối internet 4G/5G đến cả tín hiệu điều khiển của chìa khóa thông minh.

Bên cạnh chức năng thu sóng, thiết kế hình vây vuốt nhọn còn mang lại hiệu quả khí động học vượt trội. Luồng không khí lướt qua mui xe mượt mà hơn, hạn chế tối đa tiếng ồn gió khi vận hành ở tốc độ cao và giảm bớt lực cản di chuyển. Đáng chú ý, kiểu dáng nhỏ gọn này giúp chủ xe hoàn toàn yên tâm khi di chuyển vào hầm gửi xe trần thấp hay lúc đưa xe vào trạm rửa tự động mà không sợ bị vướng gãy. Tất cả những yếu tố đó kết hợp lại tạo nên một điểm nhấn thiết kế thể thao, hiện đại và sang trọng cho tổng thể chiếc xe.

Thứ trông như vây cá trên nóc xe ô tô là gì? - Ảnh 2.

Sự phát triển từ tính năng đến xu hướng độ xe

Xuất hiện lần đầu trên các dòng xe hạng sang như BMW vào đầu những năm 2000, ăng-ten vây cá mập nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn thiết kế mới của toàn ngành công nghiệp ô tô.

Hiện nay, nhiều chủ sở hữu các dòng xe đời cũ vẫn sử dụng ăng-ten dạng cần dài thường chọn giải pháp nâng cấp sang vây cá. Các bộ ốp vây cá trên thị trường được trang bị sẵn dây nối thu sóng cắm giắc zin, giúp người dùng dễ dàng dán cố định lên trần xe bằng keo chuyên dụng mà không cần khoan đục hay can thiệp vào cấu trúc xe.

Cái "vây cá" trên nóc ô tô không đơn thuần là chi tiết trang trí cho đẹp mắt, mà là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng kỹ thuật và thẩm mỹ thiết kế trên xe hơi hiện đại.

Tags

nóc xe

ô tô

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