Lý do mà cô gái này đưa ra khiến nhiều người suy ngẫm.

Với nhiều người, thuê một căn nhà trong vài năm thường đi kèm một kế hoạch tiết kiệm thêm, chờ giá phù hợp, rồi mua một căn nhà của riêng mình. Nhưng cũng có những người đã thuê nhà nhiều năm và chưa xem việc sở hữu nhà là mục tiêu gần.

Họ vẫn tính toán tiền thuê, diện tích, vị trí, thời gian di chuyển, chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Chỉ là sau khi cộng trừ tất cả, câu trả lời ở thời điểm hiện tại vẫn là: thuê hợp lý hơn mua.

Sữa - một blogger 29 tuổi ở Trùng Khánh (Trung Quốc) là ví dụ. Cô làm nghề tự do, vừa là thợ xăm vừa sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô rời quê nhà và bắt đầu sống một mình ở Trùng Khánh từ năm 18 tuổi. Sau 11 năm, cô chuyển qua nhiều căn nhà thuê khác nhau. Từ tháng 3/2026, Sữa dọn đến sống trong một căn hộ 99m² với giá thuê 1.200 tệ/tháng, tương đương hơn 4,6 triệu đồng (theo tỷ giá hiện tại).

Sữa

Căn nhà ở khu vực ngoại thành, có diện tích rộng hơn đáng kể so với nhu cầu của cuộc sống độc thân. Đổi lại cô có một không gian sống riêng, chi phí thuê nằm trong khả năng và không phải gắn mình với một khoản vay dài hạn.

Những gì diễn ra bên trong căn nhà cũng cho thấy blogger này không sống theo tâm thế thuê nhà ở tạm. Cô tự nấu ăn, tập thể dục, dọn dẹp, xem phim và sắp xếp mọi thứ theo thói quen và sở thích riêng.

Chẳng hạn như việc Sữa thường nằm ngủ trong một chiếc túi ngủ giữa phòng khách, thay vì phòng ngủ. Đây cũng là điều mà nhiều người thắc mắc. Cô giải đáp: “Gần như dưới video nào cũng có người hỏi tôi: Tại sao không ngủ trên giường? Tại sao lại ngủ trong túi ngủ? Nếu xem lại những video cũ, mọi người sẽ thấy trước đây tôi vẫn có giường, hơn nữa còn là một chiếc giường lớn.

Trước đây tôi thường xuyên mất ngủ, ngủ không ngon. Giường càng lớn lại càng khiến tôi cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Sau khi đổi sang túi ngủ, tôi có thể chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, căn nhà cũng trở nên rộng rãi hơn rất nhiều”.

Blogger hay nằm ngủ giữa phòng khách

Dù cô có phòng ngủ riêng

Thực tế, những người thuê nhà nhiều năm như Sữa không hẳn là không quan tâm đến chuyện tiền bạc. Ngược lại, họ thường xuyên tính toán rất cụ thể xem khoản tiền mình bỏ ra đang đổi lại điều gì.

Blogger 29 tuổi chia sẻ thu nhập của cô rơi vào khoảng 9.000 - 10.800 tệ/ tháng (khoảng 34,8 - 41,7 triệu đồng). Công việc tự do đồng nghĩa với việc không có giờ làm cố định và thu nhập cũng không cố định. Cô lựa chọn một căn nhà thuê có mức giá phù hợp với cách kiếm tiền và cách sống của mình.

Một ngày của cô có thể bắt đầu bằng việc tập thể dục, sau đó về nhà nấu ăn. Một bữa tối gồm mì kiều mạch, ba chỉ bò cuộn, xà lách và chân vịt có giá 16 NDT (gần 62 nghìn đồng). Bữa sáng có khi chỉ tốn 4 NDT (15 nghìn đồng).

Blogger này thường tự nấu ăn

Cô từng nhận những bình luận rằng đã tập mệt thì nên gọi đồ ăn thay vì về nhà nấu cơm. Nhưng cô nói trước đây mình cũng từng sống như vậy. Sau khi làm nội dung, cô bắt đầu ép bản thân học nấu ăn và chăm sóc cuộc sống của mình tốt hơn: “Dù là vì lượt xem hay vì cuộc sống, thì ít nhất tôi cũng đang tốt hơn trước. Thế là đủ”.

Trước căn nhà 99m² này, Sữa từng ở trong căn hộ 38m², khu vực trung tâm thành phố và cũng có giá thuê rơi vào khoảng 1.200 NDT. Dù diện tích căn nhà khác nhau nhưng chúng cùng giúp cô nhận ra “ở một mình” và “cô đơn” là hai chuyện khác nhau. Ở một mình là lựa chọn, còn cô đơn là một trạng thái kéo dài.

Với cô, làm nội dung trên mạng xã hội cũng là cách để kết nối với thế giới bên ngoài: “Tôi sống trong khả năng của mình, không cố chăm chút bản thân một cách quá cầu kỳ, nhưng tôi thấy như vậy rất thoải mái, tự do và nhẹ nhõm”.

Căn hộ đi thuê trước đây

Ở độ tuổi hiện tại, Sữa tin rằng mình vẫn đang làm việc, thay đổi nghề nghiệp, xây dựng thu nhập và tìm cách xác định mình muốn sống ở đâu. Một người làm nghề tự do có thể chưa biết vài năm nữa mình sẽ làm việc tại thành phố nào. Một người độc thân có thể chưa biết sau này gia đình sẽ thay đổi ra sao.

Trong hoàn cảnh đó, một hợp đồng thuê nhà có thời hạn đôi khi tạo ra nhiều lựa chọn hơn một quyết định sở hữu kéo dài hàng chục năm, thậm chí cả cuộc đời.

Cũng vì vậy, “thuê hay mua” không còn chỉ là bài toán xem phương án nào rẻ hơn. Nó liên quan đến việc một người cần sự ổn định đến đâu, công việc có linh hoạt không, muốn sống ở trung tâm hay xa trung tâm, có sẵn sàng dành phần lớn tài sản cho nhà ở hay muốn giữ tiền cho những mục tiêu khác.

Muốn đi đường vòng một chút cũng được, dành nhiều thời gian hơn trên hành trình cũng không sao. Với những người chưa có nhu cầu mua nhà ngay, việc tiếp tục thuê cũng có thể đơn giản là một quyết định được đưa ra dựa trên cuộc sống mà họ đang có.

(Nguồn: Xiaohongshu)