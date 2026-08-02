Thu Minh - Hương Tràm “gương vỡ lại lành” sau 14 năm giận không nói chuyện

Lần đầu tiên sau gần 14 năm, Thu Minh và Hương Tràm mới lại xuất hiện cùng nhau.

Tối 1/8, Hương Tràm chính thức mở màn concert Phao Cứu Sinh tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình thu hút hàng nghìn khán giả, quy tụ đông đảo người hâm mộ. Đêm nhạc còn có sự góp mặt của các khách mời như Phan Mạnh Quỳnh, Lâm Bảo Ngọc, Phúc Du và 52Hz. Nữ ca sĩ lần lượt đưa khán giả đi qua nhiều chặng đường sự nghiệp với loạt ca khúc quen thuộc như Em Gái Mưa, Vạn vật như muốn ta bên nhau cùng 52hz hay Golden cùng Lâm Bảo Ngọc.

Tối 1/8, Hương Tràm chính thức mở màn concert Phao Cứu Sinh tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội)

Tuy nhiên, nhân vật tạo nên bất ngờ lớn nhất là Thu Minh. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ khiến cả khán đài bùng nổ, đồng thời đánh dấu màn đứng chung sân khấu hiếm hoi của hai cô trò sau gần 14 năm.

Thu Minh bất ngờ xuất hiện tại concert của Hương Tràm

Trong tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả, Thu Minh bất ngờ xuất hiện trên sân khấu khi concert bước vào những tiết mục cuối. Không cần lời giới thiệu dài, nữ ca sĩ nhanh chóng sánh bước cùng Hương Tràm trước khi những giai điệu đầu tiên của Với Em Là Mãi Mãi vang lên. Sự xuất hiện của Thu Minh lập tức khiến không khí tại Cung Điền kinh Mỹ Đình bùng nổ, hàng nghìn khán giả đồng loạt hò reo và cổ vũ.

Hương Tràm và Thu Minh trên sân khấu

Tiết mục không có nhiều dàn dựng hay vũ đạo, thay vào đó tập trung vào phần trình diễn của hai giọng ca. Trong suốt bài hát, Thu Minh và Hương Tràm nhiều lần hướng ánh nhìn về nhau, mỉm cười khi cùng hòa giọng ở phần điệp khúc. Những tương tác nhẹ nhàng trên sân khấu cùng màn kết hợp ăn ý khiến khán giả liên tục vỗ tay, reo hò của khán giả.

Hai thầy trò tái hợp sau 14 năm

Khép lại phần trình diễn Với Em Là Mãi Mãi , Hương Tràm xúc động gửi lời cảm ơn Thu Minh. Nữ ca sĩ cho biết sau nhiều năm và nhiều câu chuyện đã xảy ra, điều khiến cô tự hào nhất là chưa bao giờ làm phụ lòng những kỳ vọng mà người thầy từng dành cho mình.

Hương Tràm - Thu Minh chia sẻ sau 14 năm hội ngộ

Đáp lại, Thu Minh xúc động cho biết sau 14 năm, cô chưa bao giờ có cái nhìn khác về Hương Tràm. "Đối với chị, 14 năm trước hay 13 năm trước, chị thật sự không có một cái nhìn khác gì về đứa em cả. Đối với chị, em luôn luôn là my baby, always", nữ ca sĩ chia sẻ trước khi ôm Hương Tràm ngay trên sân khấu.

Thu Minh cho biết điều tự hào nhất trong hơn 30 năm làm nghề không phải là sự nghiệp của mình, mà là được đồng hành và dẫn dắt nhiều ca sĩ trẻ. Nữ ca sĩ nhắc đến Hương Tràm, Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Ali Hoàng Dương và bày tỏ hãnh diện khi mỗi người đều có màu sắc riêng. Cô nói mình đến sân khấu không chỉ với tư cách ca sĩ, mà còn là một người thầy, người chị gửi lời cảm ơn khán giả đã yêu thương Hương Tràm.Sau phần chia sẻ, hai cô trò tiếp tục hòa giọng trong ca khúc Hạt Mưa Vương Vấn.

Thu MInh và Hương Tràm song ca Hạt Mưa Vươn Vấn

Màn song ca của Thu Minh và Hương Tràm nhận được nhiều sự chú ý bởi đây là cuộc hội ngộ sau gần 14 năm. Cả hai chính thức biết nhau từ năm 2012 tại mùa đầu tiên của Giọng hát Việt (The Voice Việt Nam). Khi ấy, Hương Tràm mới 17 tuổi và gây ấn tượng mạnh ở vòng Giấu mặt với I Will Always Love You. Tiết mục đã chinh phục Thu Minh, đưa nữ ca sĩ trẻ về đội của mình.

Trong suốt cuộc thi, Thu Minh trực tiếp hướng dẫn Hương Tràm về kỹ thuật thanh nhạc và bản lĩnh sân khấu. Đến đêm chung kết ngày 13/1/2013, Hương Tràm dưới sự dẫn dắt của Thu Minh đã đăng quang Quán quân The Voice Việt Nam mùa đầu tiên.

Mối quan hệ của Hương Tràm và Thu Minh bắt đầu từ Giọng Hát Việt 2012 (ảnh: FB)

Sau khi Giọng hát Việt 2012 khép lại, mối quan hệ giữa Thu Minh và Hương Tràm nhiều năm liền vướng nghi vấn rạn nứt. Nguồn cơn bắt đầu vào cuối năm 2013 khi Thu Minh chia sẻ trước truyền thông rằng Hương Tràm không chủ động liên lạc hay hỏi thăm cô sau khi bước ra khỏi cuộc thi. Phát ngôn này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc hai cô trò "cạch mặt".

Ít ngày sau, Hương Tràm đăng tải một bức tâm thư dài trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ khẳng định: "Không có Thu Minh thì không thể có Hương Tràm ngày hôm nay", đồng thời giải thích khoảng cách giữa hai cô trò xuất phát từ lịch trình bận rộn, khác biệt thế hệ và việc cô đã có công ty quản lý riêng sau cuộc thi. Hương Tràm cũng nhiều lần gửi lời xin lỗi đến người thầy của mình, song thừa nhận chưa từng nhận được lời tha thứ trực tiếp.

Hương Tràm và Thu Minh vướng nghi vấn bất hòa trong nhiều năm

Đến năm 2017, tại họp báo liveshow Fire Phoenix (Phượng Hoàng Lửa), Thu Minh lần đầu lên tiếng về những đồn đoán kéo dài. Nữ ca sĩ khẳng định giữa cô và Hương Tràm chưa bao giờ có xích mích, bởi theo cô, một mâu thuẫn phải đến từ cả hai phía, trong khi bản thân luôn chọn cách im lặng và chưa từng phản pháo học trò.

Năm 2019, Hương Tràm tiếp tục viết thư tay gửi Thu Minh. Trước thềm liveshow đầu tiên Hộp Thư Số 1 của học trò, Thu Minh cũng âm thầm gửi lời chúc chương trình thành công thông qua người thân của Hương Tràm. Những động thái tích cực từ cả hai dần xóa bỏ nghi vấn rạn nứt kéo dài suốt nhiều năm.

Màn hội ngộ trên sân khấu concert của Hương Tràm vì thế nhận được nhiều sự quan tâm

Chính vì vậy, màn hội ngộ trên sân khấu concert Phao Cứu Sinh tối 1/8 không chỉ đánh dấu gần 14 năm kể từ lần cuối hai cô trò cùng biểu diễn trên một sân khấu ca nhạc, mà còn trở thành khoảnh khắc nhận được nhiều sự quan tâm sau chặng đường dài với không ít đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Loạt ảnh của Thu Minh và Hương Tràm tại concert Phao Cứu Sinh: