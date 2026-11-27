Cách thu hoạch gừng phụ thuộc vào mục đích sử dụng và thời điểm thu hoạch.

Gừng là loại cây khá dễ trồng, không cần nhiều diện tích nên được nhiều gia đình tận dụng trồng trong chậu, thùng xốp hoặc một góc vườn để có sẵn gia vị khi cần. Tuy nhiên, đến lúc thu hoạch, không ít người băn khoăn nên đào hết cả khóm hay chỉ lấy một phần củ rồi để cây tiếp tục phát triển. Thực tế, cả hai cách đều có thể áp dụng. Việc lựa chọn không chỉ phụ thuộc vào giống gừng, phương thức trồng mà quan trọng hơn là độ trưởng thành của cây và nhu cầu sử dụng của gia đình.

1. Khi nào nên đào cả khóm gừng?

Nếu trồng gừng với mục đích thu hoạch số lượng lớn, lấy gừng già để chế biến, bảo quản hoặc làm giống cho vụ tiếp theo, bạn có thể đào cả khóm khi cây đã đủ độ trưởng thành.

Thông thường, gừng cần khoảng 8-10 tháng để phát triển thân rễ tương đối hoàn chỉnh, tùy thuộc vào giống, khí hậu và điều kiện chăm sóc. Khi cây bước vào giai đoạn trưởng thành, lá và thân trên mặt đất thường chuyển vàng, dần khô héo tự nhiên. Đây là một trong những dấu hiệu có thể tham khảo để xác định thời điểm thu hoạch.

Khi đào gừng, nên xới đất xung quanh khóm trước, sau đó nhẹ nhàng nâng toàn bộ phần thân rễ lên. Với gừng trồng trong chậu hoặc thùng xốp, có thể nghiêng thùng để lấy cả bầu đất ra ngoài, hạn chế làm gãy hoặc xây xát củ.

Nếu muốn tiếp tục trồng, hãy chọn những nhánh gừng khỏe mạnh, không bị thối, có mắt mầm phát triển tốt để giữ lại làm giống.

2. Khi nào chỉ nên lấy một phần củ gừng?

Đối với những gia đình trồng gừng chủ yếu để phục vụ việc nấu nướng hàng ngày, không có nhu cầu thu hoạch số lượng lớn cùng lúc, lấy một phần củ là lựa chọn khá phù hợp. Thứ chúng ta quen gọi là củ gừng thực chất là thân rễ phát triển dưới đất. Phần thân rễ khỏe mạnh còn lại có khả năng mọc chồi mới khi điều kiện sinh trưởng thuận lợi.

Để thu hoạch một phần củ, bạn có thể thực hiện như sau:

- Nhẹ nhàng gạt lớp đất ở phía ngoài khóm gừng để xác định vị trí thân rễ.

- Sử dụng dao sạch, sắc để tách phần gừng cần lấy.

- Hạn chế làm tổn thương những nhánh còn lại và hệ rễ của cây.

- Phủ đất trở lại, tiếp tục chăm sóc và tránh để đất bị úng nước.

Cách này phù hợp với cả gừng trồng trong chậu lẫn ngoài vườn, miễn là khóm gừng đã phát triển đủ lớn, phần giữ lại còn khỏe mạnh và có điều kiện tiếp tục sinh trưởng.

3. Có nhất thiết phải đợi gừng già mới thu hoạch không?

Không nhất thiết. Gừng có thể được thu hoạch ở nhiều giai đoạn khác nhau, tùy vào mục đích sử dụng.

Gừng non có thể bắt đầu thu hoạch sau khoảng 4-6 tháng trong điều kiện sinh trưởng phù hợp. Loại gừng này thường có vỏ mỏng, ít xơ, vị cay nhẹ hơn, thích hợp để làm gia vị hoặc chế biến các món ăn cần độ mềm. Gừng già thường có vỏ dày hơn, nhiều xơ và vị cay nồng hơn. Nếu muốn thu được củ trưởng thành, bạn nên kiên nhẫn để cây phát triển đủ thời gian thay vì thu hoạch quá sớm.

Cũng cần lưu ý rằng lá vàng không phải lúc nào cũng báo hiệu gừng đã đến kỳ thu hoạch. Nếu cây còn non nhưng xuất hiện tình trạng vàng lá, bạn nên kiểm tra độ ẩm của đất, dinh dưỡng và khả năng cây bị sâu bệnh.

Như vậy, nếu chỉ trồng vài khóm gừng để sử dụng trong gia đình, bạn không nhất thiết phải đào hết củ mỗi lần thu hoạch. Ngược lại, nếu muốn thu hoạch đồng loạt, lấy gừng già hoặc thay đất, nhân giống cho vụ mới, đào cả khóm sẽ thuận tiện hơn.