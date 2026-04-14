HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thủ đoạn lừa đảo mới từ ứng dụng thay đổi số điện thoại theo ý muốn, người dân đặc biệt cảnh giác

Duy Anh |

Việc giả mạo số điện thoại có thể khiến người nhận cuộc gọi chủ quan, tin tưởng do số hiển thị trùng với số điện thoại quen biết, từ đó dễ bị các đối tượng lợi dụng và lừa đảo.

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện thông tin về việc một số ứng dụng trên điện thoại di động có chức năng thay đổi, giả mạo số điện thoại hiển thị khi thực hiện cuộc gọi (Caller ID Spoofing).

Các ứng dụng này cho phép người sử dụng thiết lập số điện thoại bất kỳ theo ý muốn để hiển thị trên máy của người nhận cuộc gọi, gây hiểu nhầm đây là số điện thoại của người thân, cơ quan, tổ chức quen biết.

Thực tế cho thấy, các đối tượng xấu có thể lợi dụng tính năng này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: giả danh người thân gọi điện vay tiền; giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân; giả danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn chuyển tiền… hoặc tạo lòng tin nhằm dẫn dụ người dân thực hiện các yêu cầu theo kịch bản lừa đảo.

Đáng chú ý, việc giả mạo số điện thoại có thể khiến người nhận cuộc gọi chủ quan, tin tưởng do số hiển thị trùng với số điện thoại quen biết, từ đó dễ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân:

Xuất hiện thủ đoạn mới từ ứng dụng thay đổi số điện thoại theo ý muốn, người dân đặc biệt cảnh giác - Ảnh 2.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan hành vi giả mạo số điện thoại để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị người dân kịp thời thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Loan, 49 tuổi và con gái
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

công an Quảng Ninh

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

chiếm đoạt tài sản

Điện thoại di động

thủ đoạn lừa đảo mới

số điện thoại

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

01:00
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

01:01
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại