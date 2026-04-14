HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Loan, 49 tuổi và con gái

Duy Anh |

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng 1 tuần, các đối tượng đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản của khách du lịch tại bãi biển Nha Trang.

Ngày 13/4, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt các quyết định tạm giữ và thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nhóm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Loan, 49 tuổi, trú phường Tây Nha Trang; Nguyễn Thị Thu, 34 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang và Nguyễn Tuấn Tiến, 38 tuổi, trú phường Nha Trang.

Đối tượng Loan, Tiến, Thu (từ trái qua phải) tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Loan cùng con gái là Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Tuấn Tiến cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của khách du lịch dọc tuyến bờ biển Nha Trang.

Thu và Tiến đóng vai trò tìm người có tài sản sơ hở sau đó ra hiệu và cảnh giới cho Nguyễn Thị Loan thực hiện hành vi trộm cắp.

Lấy được tài sản Loan sẽ giao cho Thu và Tiến mang đi tiêu thụ để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 2 đến ngày 9/4, các đối tượng đã trộm cắp tổng cộng 6 vụ, 9 điện thoại smart phone có giá trị và 400 USD của khách du lịch.

Được biết đây là các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tags

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

báo dân trí

VnExpress

chiếm đoạt tài sản

bắt khẩn cấp

tạm giữ

Hay độc lạ

thi hành lệnh bắt khẩn cấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại