Bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Duy Sơn SN 1987

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Sơn (sinh năm 1987), trú tại khối Hưng Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Sơn (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an xã Đức Châu phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Trong đó, nổi lên Nguyễn Duy Sơn với dấu hiệu sản xuất, mua bán thuốc điều trị hen suyễn không rõ nguồn gốc.

Đáng chú ý, để quảng bá sản phẩm, Nguyễn Duy Sơn thường mang theo bình xịt sơn, di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 1A qua nhiều tỉnh, thành để phun dòng chữ “100% KHỎI HEN SUYỄN” kèm số điện thoại (0366.666.206) lên vị trí dễ quan sát như: tường nhà, biển quảng cáo, biển báo giao thông…

Đồng thời, đối tượng còn sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook) đăng tải nội dung quảng cáo sai sự thật như: “Khỏi hẳn hen suyễn sau 30 ngày 100%”, “Thuốc nam gia truyền Ông Cố truyền lại”, “Hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, khỏi hẳn hen 100% mà không tác dụng phụ cho mọi người”... nhằm tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Đối tượng Nguyễn Duy Sơn cùng số tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 31/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an xã Đức Châu đồng chủ trì, phối hợp với Công an phường Trường Vinh tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Duy Sơn.

Quá trình khám xét, phát hiện tại phòng ngủ của đối tượng có cất giấu gần 200 lọ thuốc chữa bệnh hen suyễn tên “Thuốc hen suyễn, thuốc nam gia truyền điều trị hen suyễn, không chất bảo quản – không tác dụng phụ - hoàn toàn từ thảo dược” cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Tường nhà, biển quảng cáo, hộp đựng cáp… bị Nguyễn Duy Sơn xịt sơn quảng cáo về "thuốc hen suyễn khỏi 100%". Ảnh: Công an Nghệ An

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, trong thành phần thuốc tìm thấy, thành phần thuốc tân dược: dexamethasone, chlorpheniramine thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe (quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế).

Bước đầu điều tra cho thấy, Nguyễn Duy Sơn và gia đình không có chuyên môn, không được đào tạo về sản xuất thuốc nam, thuốc gia truyền. Số sản phẩm trên được đối tượng mua trôi nổi trên mạng xã hội, sau đó tự dán nhãn mác, quảng cáo sai sự thật để bán kiếm lời.

Từ năm 2025 đến khi bị bắt, Sơn tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua và sử dụng thuốc chữa bệnh, chỉ nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan chức năng cấp phép; đồng thời cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Những ai đã mua và sử dụng sản phẩm liên quan đến vụ việc trên, đề nghị liên hệ với Thượng úy Phan Thế Cường, cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An (SĐT: 0981002945) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.