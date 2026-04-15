Ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Anh cùng 6 đối tượng cùng sinh năm 2007

Duy Anh |

Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng trên nhiều lần ném chai, gạch, dùng hung khí tấn công lẫn nhau, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng:

Đinh Quốc Bảo, Nguyễn Huy Dương; Phạm Trọng Đạt; Lã Phương Phong, sinh năm 2007 cùng trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình;

Nguyễn Hồng Phúc; Bùi Minh Thiên; Bùi Quang Anh, sinh năm 2007 và Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 2005 cùng trú tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình về hành vi phạm tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp giám sát bởi người đại diện đối với 5 bị can dưới 18 tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành các thủ tục tố tụng đối với một số bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Kết quả điều tra xác định: Vào thời điểm cuối năm 2025, 3 nhóm thanh, thiếu niên trú tại các xã Ý Yên, xã Vạn Thắng, xã Yên Đồng do mâu thuẫn cá nhân đã tụ tập, chuẩn bị hung khí (chai thủy tinh, dao, kiếm, ná cao su, gạch…) sau đó đánh, truy đuổi nhau trên đường tại các xã trên.

Quá trình xô xát, các đối tượng nhiều lần ném chai, gạch, dùng hung khí tấn công lẫn nhau, gây mất an ninh trật tự. Hậu quả làm 2 người bị thương, 1 xe mô tô bị hư hỏng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Những ai không phải xác thực thuê bao di động từ ngày 15/4?
