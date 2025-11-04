Thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới liên quan đến thuế: Người dân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ phải đặc biệt chú ý

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi, nhắm vào các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, với chiêu thức giả mạo Giấy mời của Cơ quan Thuế nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo phản ánh của người dân, các đối tượng lừa đảo gửi Giấy mời giả mạo Cơ quan Thuế có hình thức tương tự văn bản hành chính thật, trong đó ghi nội dung “mời người dân/hộ kinh doanh đến trụ sở để thực hiện thủ tục tích hợp định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức và áp dụng chính sách Giảm, Hoàn thuế GTGT năm 2025”.

Sau khi người dân nhận được Giấy mời, các đối tượng này sẽ chủ động gọi điện thoại hướng dẫn các thủ tục “trực tuyến” nhằm “hỗ trợ nhanh” mà không cần đến cơ quan Thuế.

Giấy mời giả mạo cơ quan thuế

Đây là thủ đoạn mới, hết sức tinh vi của các đối tượng lừa đảo, mục đích cuối cùng là thông qua các hướng dẫn này, các đối tượng sẽ dẫn dắt người dân thực hiện các thao tác như truy cập các đường link lạ, cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP, từ đó chiếm đoạt thông tin và tài sản trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Nhằm cảnh báo thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của Nhân dân, cơ quan Công an đề nghị người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, thực hiện nghiêm các khuyến cáo sau:

1. Tuyệt đối không làm theo các hướng dẫn trong Giấy mời tương tự hoặc các cuộc gọi nghi vấn từ đối tượng lạ.

2. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

3. Không nhấp vào các đường link lạ, không cài đặt phần mềm, ứng dụng không được công bố chính thức bởi ngành Thuế.

4. Khi nhận được giấy tờ hoặc cuộc gọi liên quan đến thuế, hãy kiểm tra, xác minh thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp với Cơ quan Thuế quản lý (qua số điện thoại, địa chỉ trên website chính thức); hoặc tra cứu thông tin trên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế để kiểm chứng tính xác thực.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi