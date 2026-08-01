Thủ đô Kiev của Ukraine 'rung chuyển' vì hứng tên lửa đạn đạo

Nga đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng 1/8, khiến hơn một chục tiếng nổ vang vọng khắp thành phố, theo các nhân chứng của Reuters.

“Một đêm kinh hoàng ở Kiev”, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết trên Twitter. "Không đạt được mục tiêu trên chiến trường, Nga đang tăng cường các cuộc tấn công trên không. Ukraine cần thêm các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa cũng như máy bay đánh chặn”.

Trong năm thứ 5 của cuộc xung đột, giao tranh quyết liệt vẫn đang diễn ra dọc theo hơn 1.200 km chiến tuyến, mặc dù tốc độ tiến công của Nga đã chậm lại trong năm nay, các nhà phân tích quân sự cho biết.

Hiện trường các cuộc tấn công của Nga vào Kiev ngày 1/8. (Ảnh: Reuters)

Đây là vụ tấn công lớn thứ hai nhằm vào Kiev trong tuần này, sau các cuộc tấn công hôm 30/7. Thời điểm đó, một tên lửa hành trình nghi là của Nga đã rơi xuống Ba Lan.

Đồng thời, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine, trong khi Ukraine lại thiếu trầm trọng hệ thống phòng không có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo, loại tên lửa di chuyển với tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh.

Sau các vụ tấn công sáng 1/8, 7 quận ở Kiev đã ghi nhận thiệt hại. Hỏa hoạn bùng phát khắp thành phố, và một số khu vực bị mất điện.

“Tôi nhìn vào điện thoại, lúc đó là 1h30 sáng và còi báo động vang lên. Tôi đang nằm trên giường thì lập tức bật dậy. Và những tiếng nổ bắt đầu”, bà Nadiia Komarova, 68 tuổi, nhân viên lễ tân tại một tòa nhà chung cư ở Kiev, kể lại. “Trần nhà bắt đầu đổ sụp. Cửa sổ vỡ tan, mọi thứ trên tường rơi xuống”.

Theo Ngoại trưởng Sybiha, cuộc chiến giành quyền kiểm soát bầu trời sẽ quyết định hướng đi của cuộc chiến này. “Lá chắn không phận càng mạnh mẽ, hòa bình càng đến gần”, ông nói.